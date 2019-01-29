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林依晨燦笑：我就是要整張彬彬！神還原「陳公子不要啊」台詞

記者林奕如／台北報導

林依晨主演《小女花不棄》點閱逼近七百萬，海外已飆破13億。她接受專訪，聊到首播時自己飾演的花不棄整慘陳煜（張彬彬 飾）的爆笑劇情，零偶包直接還原「陳公子不要啊」現場：「陳公子～別這樣嘛～好多人～外頭好多人在看著呢！」語畢自己也忍不住噴笑。

▲林依晨張彬彬《小女花不棄》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲林依晨重現「陳公子不要啊」這場戲。（圖／愛奇藝台灣站提供）

被問詮釋這段時會不會害羞，她笑說完全不會，應該是後面那位男生（張彬彬）比較害羞：「當你心態擺定了，就會覺得我就是要整他，你就不可能害羞。」她也說，那種不能事先彩排，現場只有大概走位，而張彬彬也是一個蠻願意接球的人：「所以我還蠻大膽的就我想像中小乞丐急中生智，然後給他撂下去的時候，要嘛就玉石俱焚，要嘛你就順我的意的那種感覺。」

▲林依晨《小女花不棄》整張彬彬。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲▼林依晨燦笑談到跟張彬彬合作。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲林依晨《小女花不棄》整張彬彬。（圖／愛奇藝台灣站提供）

睽違5年回歸古裝劇，粉絲等了超久，林依晨也透露原因：「可能就回歸到自己生活多一些了，也就是因為這樣才有更多的養分，可以投注在之後的角色裡面。」最後淘氣地說不好意思餒。她也非常感念台灣觀眾朋友的支持：「感謝鄉親父老們的支持，我自己受到家鄉人們的寵愛，我一直都是很感念在心的。」

▲林依晨《小女花不棄》整張彬彬。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲林依晨睽違5年回歸古裝。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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