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專訪／新郎不是我！《女兵》梁瀚名親見「7年初戀女友」白紗出嫁

記者林奕如／專訪

梁瀚名在TVBS《女兵日記》飾演暖男林國樑走紅，陽剛外表加上健壯的體格，不只女粉喜愛，更成為新一代同志天菜。他在續集《女力報到》更是延續「中央空調暖度」，照顧所有朋友，他現實生活也是暖男一枚，和初戀高中女友交往7年依舊關心她，初戀結婚時，他也暖心到場祝賀。

▲梁瀚名《女兵日記》林國樑專訪照片 。（圖／TVBS提供）

▲梁瀚名在《女兵日記》飾演林國樑爆紅 。（圖／TVBS提供）

梁瀚名初戀在高中，當時是因為跟一位學長要好，進而認識他的直屬學妹，兩人搭同一台校車，他靦腆笑說：「每天一起搭車，近水樓台先得月。」少男情竇初開，他難以忘記，當時積極追求，還追到補習街樓下，在一盞昏黃路燈下告白：「可以跟我在一起嗎？」成功捕獲學妹的芳心。交往期間，他對女友十分呵護，十足發揮暖男本質。

▲梁瀚名《女兵日記》林國樑專訪照片 。（圖／TVBS提供）

▲梁瀚名透露初戀是高中學妹。（圖／TVBS提供）

他大學北上就讀淡江電機系，女友選擇重考，小倆口一個月見不到一次面，但依舊把握機會約會，女友之後也考上台北學校，但交往太久，兩人感情轉淡成另一種感覺，梁瀚名說：「後來太像家人了，出門都不會牽手了，我已經把她當妹妹照顧，熟到她一個眼神我就知道她的心情。」和平分手後，兩人還是維持友好關係，後來女方結婚，他也受邀參加。

▲梁瀚名《女兵日記》爆紅。（圖／TVBS提供）

▲梁瀚名和初戀《女兵日記》林國樑專訪照片 。（圖／TVBS提供）

「看到她很幸福，很祝福也很開心。」但梁瀚名也坦言心情苦澀複雜，親眼看到初戀女友披白紗，還是多少會感傷，會想起以前相處美好時光，他在婚禮上待到最後送客階段，以哥哥的心態，展現風度送上祝福微笑，最後跟新人同框合影。感情上是暖男一枚，但無奈每一任女友跟他分手後都結婚了，還被虧「倒數第二個男朋友」，他歪頭思考一下大笑，「真的耶！要堅強啊。」

▲梁瀚名真肌不怕考驗，不畏低溫送愛做公益 。（圖／傳遞娛樂提供）

▲梁瀚名擁有冰塊盒腹肌好身材，被導演王為相中演出。（圖／傳遞娛樂提供）

現年35歲的他，《女兵》算是第一部長戲作品，之前5年重心在模特兒走秀、廣告，拍攝超過100支廣告，想拍戲但苦無機會。梁瀚名透露，其實在拍這檔戲之前，他已經決定要去北京發展，「機票都買好了，住宿也已經安排好，本來還確認再三，真的要找我試鏡嗎，抱著一試的心態去見王為導演，之後隔2天就飛北京，住了一個禮拜後，接到『我試鏡上了』電話，他才返台拍戲。」一切緣份下變成「林國樑」。

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關鍵字

梁瀚名, 女兵日記, 林國樑, 女力報到, 女力

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