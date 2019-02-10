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何超儀過年力挺鄭中基！　盼望推出「香港版本犀利趴」

▲▼何超儀,鄭中基。（圖／Drill Team 162 Ltd提供）

▲何超儀過年力挺鄭中基。（圖／Drill Team 162 Ltd提供）

記者關韶文／台北報導

「香港搖滾女王」何超儀好不容易在金豬農曆年有幾天假期，平時過年都把時間留給家人的她，今年卻為了「何超與海膽仔」團員和好友鄭中基的紅館演唱會，特地花了不少時間前去聲援支持！

原來是曾合作電影《全力扣殺》的好友鄭中基，出道二十年的新年演唱會好評不斷再加場，不但何超儀想看都一位難求，非得過年期間前去碰運氣，連自己的海膽仔團員們都因為巡迴演唱會加場，而可能沒時間練團，緊接在三月的大陸巡演與四月香港演唱會的曲目。

「何超與海膽仔」樂團不只主唱何超儀來頭不小，團員們更是臥虎藏龍、炙手可熱，堪稱獨立音樂圈的超級樂團；平時團員們除了自身工作外，還要跟著兩岸三地的歌手演唱會巡迴，此番何超儀來捧好友鄭中基的場之餘，還特地到後台加油打氣，半開玩笑說雖然自己無條件讓好友借兵調將，但請鄭中基演唱會之後加場可以加在四月「何超與海膽仔」樂團的紫幻搖滾演唱會之後，務必高抬貴手讓團員們可以順利歸隊完成演出，此話一出也讓鄭中基笑著說，「過完年一定登門拜訪，向何超儀好好商討喬期事宜。」

「何超與海膽仔」樂團將於2019年四月六日晚上八點於香港匯星STAR HALL（九龍灣國際展貿中心3F），邀集數個獨立樂團一同舉行向搖滾致敬的「The Classic Purple Psycho Experience」紫色幻樂搖滾派對演唱會！此番由何超儀構思整體主題概念的紫幻搖滾演唱會，也期望能像台灣舉辦多年的犀利趴一樣，成為獨立樂團交流的大平台。

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