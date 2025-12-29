12月29日星座運勢／射手穿大紅旺運！獅子紫色招財 天蠍決心新開始
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：學習知識技能
感情：美好狀態展開
財運：追求財務成長
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：應用所學技能
感情：兩人幸福美滿
財運：發展多元收入
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：雙子
天秤座 ♎
工作：充滿足夠自信
感情：放心得到真愛
財運：瞭解把握機遇
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：積極參與組織
感情：朋友歡喜相聚
財運：持續關注趨勢
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
金牛座 ♉
工作：克服團隊障礙
感情：美好日正當中
財運：適時出售資產
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：獲得專業認證
感情：回憶相聚歡笑
財運：適時保護資本
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：完成組織工作
感情：得到對方信賴
財運：善於財務工具
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：應對變革挑戰
感情：決心新的開始
財運：善用信息決策
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：主動解決困難
感情：兩人維持熱戀
財運：善用稅收籌碼
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：重視自我提升
感情：計畫美夢成真
財運：穩定的現金流
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：建立良好合作
感情：彼此守護幸福
財運：資金杠桿獲利
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：取得競爭優勢
感情：分享愛給家人
財運：掌握利率波動
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
