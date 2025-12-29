ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
12月29日星座運勢／射手穿大紅旺運！獅子紫色招財　天蠍決心新開始

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：學習知識技能

感情：美好狀態展開

財運：追求財務成長

幸運色：黑色

貴人：天蠍

小人：金牛

雙子座 ♊

工作：應用所學技能

感情：兩人幸福美滿

財運：發展多元收入

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：雙子

天秤座 ♎

工作：充滿足夠自信

感情：放心得到真愛

財運：瞭解把握機遇

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：處女

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：積極參與組織

感情：朋友歡喜相聚

財運：持續關注趨勢

幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

金牛座 ♉

工作：克服團隊障礙

感情：美好日正當中

財運：適時出售資產

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

處女座 ♍

工作：獲得專業認證

感情：回憶相聚歡笑

財運：適時保護資本

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：完成組織工作

感情：得到對方信賴

財運：善於財務工具

幸運色：玫瑰色

貴人：金牛

小人：天秤

天蠍座 ♏

工作：應對變革挑戰

感情：決心新的開始

財運：善用信息決策

幸運色：淡藍色

貴人：天秤

小人：獅子

雙魚座 ♓

工作：主動解決困難

感情：兩人維持熱戀

財運：善用稅收籌碼

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：重視自我提升

感情：計畫美夢成真

財運：穩定的現金流

幸運色：橙色

貴人：射手

小人：雙魚

獅子座 ♌

工作：建立良好合作

感情：彼此守護幸福

財運：資金杠桿獲利

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：天蠍

射手座 ♐

工作：取得競爭優勢

感情：分享愛給家人

財運：掌握利率波動

幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

【最感人的守護】強震！看護第一瞬間抱緊阿嬤保護她 明明自己也超害怕QQ

