年末震撼彈！日人氣女偶像爆戀情　香閨密會小4歲男星…他有備鑰

記者陳芊秀／綜合報導

日本年底又爆出大緋聞！偶像女團「=LOVE」的25歲人氣成員佐佐木舞香爆出戀情，對象是小4歲，憑《假面騎士REVICE》系列走紅的男星日向亘！兩人被拍到在她香閨密會，緋聞29日一早曝光，讓大批粉絲心碎直喊「振作不起來了！」

▲日偶像女團「=LOVE」超人氣成員佐佐木舞香爆熱戀！對象小4歲男星日向亘。（圖／翻攝自X、IG）

據日媒《週刊文春》報導，日向亘被拍到12月7日傍晚騎腳踏車來到東京某高級住宅區，將腳踏車停在住戶專用停車處後，拿著鑰匙進門，而佐佐木舞香早已經在家中等他回來，兩人似乎早已建立起頻繁往來的關係。認識兩人的熟人爆料，雙方雖然沒有同居，日向亘在女方住處附近租了一間房子，隨後以相當高的頻率時常在女方家中密會，他還擁有女方家的備用鑰匙。

▲日向亘憑《假面騎士REVICE》系列走紅。（圖／翻攝自X）

佐佐木舞香2017年以指原莉乃擔任製作人的偶像女團「=LOVE」正式出道，至今已經9年，今年2月發行的歌曲〈特別親一下〉（とくべチュ、して）在TikTok上的總播放次數突破20億，串流平台總播放次數也超過1億次，堪稱超級熱門歌曲，在今年的日本唱片大賞更獲得了作詞獎。該團擁有大批女性粉絲，據說超過一半都是的粉絲都是女性，其中她更是女團中的「絕對C位」，包括〈特別親一下〉在內，最近發行的3首單曲，她都是團體的中心人物。同時她也開始跨足戲劇演出，包括在阿部寬日劇《新聞主播》扮演打工的大學生。

▲佐佐木舞香在女團中屬於「絕對C位」。（圖／翻攝自X）



而佐佐木舞香與日向亘於1年前透過朋友介紹相識，並在半年前開始祕密交往，男方減少與同齡演員外出喝酒，而是頻繁的去她家中約會。而指原莉乃曾明言，旗下的女團沒有禁愛令。有關兩位新生代明星的戀情，雙方經紀公司皆口徑一致回答「私事交由本人處理」。

高人氣的佐佐木舞香戀愛緋聞曝光，震撼大批粉絲，有人堅持不相信：「只有拍到兩人各自單獨的照片，證據太薄弱了。」有人看到偶像被狗仔跟拍反應激烈，「振作不起來了」、「已經無法再特別啾了（引用了歌詞）」、「在沒看到真正接吻的影片前，我是絕對不信的啦」。由於外界憂心女偶像會因緋聞退團，另一派網友認為女團沒有禁愛令「舞香的幸福才是最重要的」、「身為也支持假面騎士的偶像粉絲，我覺得還是想要祝福他們」、「偶像不能戀愛這是昭和時代嗎，而且這是真的嗎」、「舞香的隱私才是重要的，身為偶像還是期待她繼續發光」。