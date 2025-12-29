ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
成龍大罵房祖名！父子徹底斷聯
強烈大陸冷氣團元旦報到「下探7度」
跨年倒數！台北卡司一次看
2026全台跨年活動「完整攻略圖文」必存！　7大咖韓星＋2天王天后助陣

記者田暐瑋／綜合報導

2026年跨年倒數來臨！全台各縣市熱鬧推出跨年晚會，從台北「最High新年城」蔡健雅、Bii畢書盡壓軸，到台東張惠妹、A-Lin震撼獻唱，台北、雲林、新北、嘉義、台南、高雄等6縣市還有韓星助陣，可說是相當豪華，無論北中南東，無論現場或線上，《ETtoday》整理了2026跨年晚會懶人包，讓你一次掌握跨年攻略。

點擊跳轉∥北部∥　點擊跳轉☛∥中部∥　

點擊跳轉∥東＆南部∥　點擊跳轉☛∥離島∥　

 

北部

▲2026跨年活動。（圖／記者田暐瑋製表）

▲2026北部跨年攻略，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

【台北市】台北最High新年城

地點：台北市政府前市民廣場
時間：19:00～01:00
主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
表演藝人卡司：韓團KARA、蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE、李千娜等
線上直播平台：台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、中視新聞YouTube/FB、中時新聞網YouTube
電視轉播平台：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【新北市】閃耀新北1314跨河煙火

地點：淡水漁人碼頭／八里左岸（雙舞台）
時間：17:00-21:00
星光主持人：江振愷Terry、林姮均
星月主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
星光舞台表演藝人卡司：HWASA華莎、OZONE、蘇慧倫、動力火車、蕭煌奇等
星月舞台表演藝人卡司：日星樋口愛、韓團baby DONT Cry、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、賴晏駒、OPEN!家族。
線上直播平台：無
電視轉播平台：無​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【宜蘭縣】璀璨蘭城

地點：宜蘭運動公園
時間：18:00～01:00
主持人：JR、阿喜
表演藝人卡司：徐懷鈺、彭佳慧、高爾宣OSN、四分衛樂團、呂士軒
線上直播平台：宜蘭市公所YT、宜蘭市公所FB
電視轉播平台：聯禾有線電視CH04

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【桃園市】桃園ON AIR跨年晚會

地點：樂天桃園棒球場
時間：19:00起
主持人：唐綺陽、KID、Dora謝雨芝
表演藝人卡司：徐若瑄、温嵐、黃宣、蕭秉治、陳勢安等
線上直播平台：無
電視轉播平台：TVBS、公共電視​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【新竹市】新竹ON LOOP不斷電-大新竹跨年晚會

地點：新竹市大湳雅公園
時間：18:00～00:30
主持人：張立東、Dennis、籃籃、鏝鏝
表演藝人卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、蕭秉治、白安等
線上直播平台：無
電視轉播平台：東森電視​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【新竹縣】六福村「跨年YA！派對」

地點：六福村主題遊樂園
時間：18:00～00:30
主持人：Ruby
表演藝人卡司：曾沛慈、樂妃女子跨界流行國樂團、HOt SHOCk華人國際樂團、Alex
線上直播平台：無
電視轉播平台：無

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

 

中部

▲2026跨年活動。（圖／記者田暐瑋製表）

▲2026中部跨年攻略，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

【台中市】台中最強跨年夜

地點：水湳中央公園
時間：18:00～01:00
主持人：阿Ken、蔡尚樺
表演藝人卡司：蕭敬騰、動力火車、麋先生、TRASH、吳思賢、怕胖團、PIZZALI、盧廣仲、告五人、babyMINT、SEVENTOEIGHT、陳泳希、瑪菲司、帕拉斯、無双樂團、DJ Double K
線上直播平台：三立綜合台MOD、三立電視YT、三立新聞網Vidol、台灣大哥大 MyVideo
電視轉播平台：三立都會台、臺中資訊台、台視、高點綜合台

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【台中】2026「包你發」麗寶跨年演唱會

地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
時間：20:00～
主持人：未公布
表演藝人卡司：宇宙人、王識賢、魏如萱、美秀集團、Marz23、SEVENTOEIGHT、HUR+
線上直播平台：未公布
電視轉播平台：三立電視

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【彰化縣】彰化田中跨年晚會

地點：彰化高鐵站廣場
時間：19:00～01:00
主持人：待公布
表演藝人卡司：陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君 、田亞霍 、潤少 、陳大天 、寬仔 、八青哥、HOt SHOCk 、狂野樂團
線上直播平台：中天電視YouTube
電視轉播平台：無

【南投縣】潭然心動2026日月潭跨年晚會

地點：伊達邵/水社碼頭
時間：20:00起
主持人：待公布
表演藝人卡司：好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、KMF極限火舞團、喜裂克文化藝術團
線上直播平台：無
電視轉播平台：無​

【雲林縣】電光跨年點亮未來

地點：雲林縣立田徑場
時間：18:00～00:30
主持人：待公布
表演藝人卡司：韓團HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、甜約翰、AcQUA 源少年、薛恩、西屯純愛組、慢慢說
線上直播平台：雲林縣政府YT&FB、八大電視台YT
電視轉播平台：八大綜合台

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【雲林縣】舞力High 摩天輪跨年煙火秀

地點：劍湖山世界
時間：18:30開始
主持人：GINO、可緁、AG
表演藝人卡司：艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、GINO、人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔與藍波老師
線上直播平台：雲林縣政府YT&FB、八大電視台YT
電視轉播平台：八大綜合台

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

 

東南部

▲2026跨年活動。（圖／記者田暐瑋製表）

▲2026東＆南部跨年攻略，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

【嘉義市】全嘉藝起來跨年晚會

地點：嘉義市政府北棟預定地
時間：19:00～00:30
主持人：蔡昌憲、瑪麗
表演藝人卡司： Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人
線上直播平台：勇媽阿惠-黃敏惠市長FB、四季線上YT、四季線上APP、嘉義+1 We Chiayi FB
電視轉播平台：民視台灣台、世新綜合一台

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【台南市】台南好Young跨年演唱會

地點：永華市政中心西側廣場
時間：19:00～00:30
主持人：吳建恆、徐凱希
表演藝人卡司：韓團STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88 、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生、派偉俊、Patrick Brasca、炎亞綸、康康、FEniX、JADE、F.F.O 、Angie安吉
線上直播平台：tainanyoung.com
電視轉播平台：未公布​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【高雄市】雄嗨趴高雄跨年晚會

地點：夢時代時代大道
時間：19:00起
主持人：陳漢典、阿本、木木
表演藝人卡司：權恩妃、告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵 、Wing Stars、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、熊仔、洪暐哲、Angie安吉
線上直播平台：Hami Video、LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視YT、陳其邁Facebook、高雄市政府 Facebook、高雄旅遊網 Facebook、壹電視Facebook
電視轉播平台：華視、年代MUCH台、壹綜合台

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【高雄】2026紫耀義大義享奔騰煙火秀

地點：義大世界
時間：2026/1/1 0:00

【屏東縣】High歌之夜歌舞昇屏

地點：屏東體育館前廣場
時間：19:00～00:30
主持人：焦凡凡、無尊
表演藝人卡司：FEniX、丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳、草屯囝仔、吳思賢、朱海君
線上直播平台：未公布
電視轉播平台：未公布​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【屏東縣】屏東里港跨年晚會

地點：屏東里港過江河堤公園
時間：20:00～
主持人：陳昭瑋、美姍、珈安
表演藝人卡司：滅火器、許富凱、楊繡惠、郭書瑤、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、台鋼雄鷹Wing Stars、樂翔家
線上直播平台：未公布
電視轉播平台：未公布​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【花蓮縣】太平洋觀光節跨年演唱會

地點：花蓮市東大門廣場
時間：20:00～00:30
主持人：待公布
表演藝人卡司：李聖傑、VERA、Ozone、魏如昀、阿布絲、柏霖、張語噥、偏執狂樂團、Akua*SKD
線上直播平台：未公布
電視轉播平台：未公布​

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

【台東縣】台東跨年晚會東帶我走

地點：台東市國際地標
時間：18:00～01:00
主持人：待公布
表演藝人卡司：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、​​​​​​​李英宏、​​​​​​​葛仲珊、​​​​​​​持修、​​​​​​​戴愛玲、​​​​​​​葛西瓦、​​​​​​​SAYA、桑布伊
線上直播平台：LINE旅遊、饒慶鈴FB官方粉絲專頁、臺東縣政府 Taitung County Government YT
電視轉播平台：無

▲各地2025-2026跨年晚會。（圖／翻攝自臉書）

 

離島

▲2026跨年活動。（圖／記者田暐瑋製表）

▲2026離島跨年攻略，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）

【金門縣】金采門耀喜納滿城

地點：金城鎮莒光共融公園
時間：18:30～00:30
主持人：梁赫群、黃沐妍
表演藝人卡司：Matzka、柯有倫、詹雅雯、閻奕格、AKB48 Team TP、未來少女 ELL&S、momo親子台、泡芙姐姐、水晶姐姐
線上直播平台：未公布
電視轉播平台：未公布​

【連江縣（馬祖）】馬祖跨年晚會

地點：南竿白馬王公園
時間：20:00起
主持人：林庭旭、優優娜
表演藝人卡司：林隆璇、林逸欣樂團、王大文、卜星慧樂團
線上直播平台：馬祖日報社YT、馬祖卡蹓趣FB
電視轉播平台：未公布​

李聖傑訪到一半「突地震狂搖」　小巨蛋鋼筋聲超大..嚇傻急中斷

ETtoday星光雲

