五月天重返台中「阿信罕見脫稿演出」！　怪獸自爆：我們就伴奏團

記者蔡琛儀／台中報導

天團五月天今（28日）在台中洲際棒球場舉辦「5525+1《回到那一天》25週年巡迴演唱會」第二場，回到整個巡演的起點台中，五月天今依然難掩好心情，開場五人齊聚台上的跑車上演出，阿信還嗨到一度「脫稿演出」，事後被石頭爆料：「大家已經發現五月天剛剛有點脫稿演出，阿信之前從沒有坐過前座，今天跑到前座還想開車，今天有點脫稿演出。」

▲五月天今晚在台中開唱。（圖／相信音樂提供）

由於前幾天阿信才跟言承旭、周渝民、吳建豪組團開唱，阿信今天還拿這件事虧團員：「你們不會因為我組了別團，現在就覺得不跟我同一團吧？」怪獸則幽默回：「當然不是啊，我們就是你們的伴奏團。」石頭又補槍：「快樂小夥伴。」

阿信順勢說：「為大家介紹我們的快樂小夥伴。」沒想到被怪獸頂回去：「欸你確定我們快樂嗎？」阿信只好改口：「歡迎我們的憂鬱小夥伴。」但怪獸又有話說：「你又知道我們憂鬱？不要定義我們的心情，我們可能是阿雜小夥伴。」阿信此時終於不忍了，「不管你怎樣，你都不是小夥伴，你已經脫離掌控了！杰倫講話時小夥伴能有這麼多意見嗎？我決定封你為阿雜大夥伴！」笑翻全場。