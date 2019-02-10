丁噹溫哥華親弟弟長相曝光！　「一家複製神基因」超像

記者關韶文／台北報導

音樂劇《搭錯車》喜迎新年於新春佳節2月5日、2月9日分別停靠多倫多索尼表演藝術中心、溫哥華大劇院，讓遠在加拿大的異鄉遊子們，在春節萬家團圓的幸福時光中，演出到一半，就有觀眾潸然淚下，劇院裡此起彼落的啜泣聲，感動劇迷，演出結束時全場起立，鼓掌長達2分鐘熱情回應。

《搭錯車》劇組一抵達多倫多飽受時差所苦，一度呈現昏睡狀態，祭出各式提神方法，有人猛灌黑咖啡、運動或大吃美食提振精神，丁噹透露雖然晚上11點就入睡，早上九點起床，看起來睡眠時間充裕，其實睡眠品質不佳，面對睡意來襲，她狂喝黑咖啡及綠茶抗戰。

▲丁噹親弟弟長相曝光。（圖／相信音樂提供）

《搭錯車》前往加拿大與當地華人團圓過年，在溫哥華讀書的弟弟特地前來觀賞，為姊姊丁噹加油打氣，丁噹帶著弟弟與情同家人的劇組一起吃飯、話家常。在演出和通告間的空檔，丁噹享受當地城市風光，超市買菜、逛街，和阿弟相約滑冰，雖然兩人一開始舉步維艱，還使用滑冰輔助器複習，曾在「10年十大挑戰」中挑滑冰的丁噹一學就上手，飛快學會後牽著阿弟教他，阿弟說：「第一次溜冰刀，溜冰是20幾年前的事，小時候還只有四輪的，溜了一圈後覺得腳踏實地真好！」

▲▼丁噹、阿弟把握工作空檔滑冰。（圖／相信音樂提供）

相較於阿弟對滑冰的生疏，一溜就上手的丁噹，優美的滑冰的美姿吸引帥哥小鮮肉前來搭訕，丁噹也大方地和他滑冰、合照，獨留阿弟坐在一旁，讓劇中深愛阿美的阿弟忍不住大喊：「阿美別走呀！劇中妳丟下我愛時君邁，現在又甩開我手跟外國帥哥走。」