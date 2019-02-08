初三票房出爐「黑馬衝上第3」激升26％　PTT蓋樓狂推：笑中帶淚

記者洪文／綜合報導

初三天氣好，票房明顯回升，《艾莉塔：戰鬥天使》台北票房669萬，全台票房粗估近7000萬，穩坐票房冠軍，其次為《馴龍高手3》拿下台北票房308.5萬，驚喜的是已上映13天、獲得金球獎最佳喜劇電影的《幸福綠皮書》台北票房57.5萬，重新爬回第3名，連日票房穩定不跌反升，PTT蓋樓狂推：「笑中帶淚！」

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）



《幸福綠皮書》在大年初三台北票房57.5萬，也是上映首週末之後10天以來最高票房，同期的《驚濤佈局》、《真寵》1隨著賀歲片接連上檔已滑落第10名以下，這部電影也一度在大年初一下滑至第6名，不過票房仍然穩定在40萬左右，就在連日來的口碑傳遞之下，初三票房奇蹟式回升，令人驚喜。

PTT網友給予極大好評，「笑中帶淚」、「真的好看」、「演技真的細膩」、「很推，感動」、「看完心裡會覺得舒服的片」、「2019電影第一名」、「近期看過最好看的片」、「看完有幸福感」、「笑點都很到位，」、「看完很有感」、「富含深度，值得一看的電影」。

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）



《幸福綠皮書》改編自真實故事，電影透過詼諧幽默的方式，描述個性南轅北轍又彼此互看不順眼的兩位主角，如何在充滿偏見的年代，發展出一段超越種族、膚色、階級與社會藩籬的動人友誼。其實英文片名「Green Book」源自60年代美國一本專為黑人出版的「綠皮書」，記載著全美各地「黑人友善」場所，如餐廳、飯店、加油站等，黑人除了在書內標註的場所可進之外，其他一律不准踏入。

維果莫天森曾演出《魔戒》系列「亞拉岡」一角深植人心，這次在《幸福綠皮書》中飾演白人保鑣司機，與黑人鋼琴家馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）之間真摯動人的友情感動無數觀眾，而維果個人精湛的演出更讓人讚嘆回味，再度入圍奧斯卡最佳男主角。