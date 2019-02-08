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謝金晶香港賽馬壓對寶！　公開「下注訣竅」贏200倍

記者關韶文／台北報導

豬哥亮愛女謝金晶推出新專輯《月娘的情話》，年前宣傳行程滿檔，過年難得幾天假期，謝金晶與大哥先到墓園，陪老爸豬哥亮過除夕，春節期間也陪老媽與外婆在家圍爐，而趕在大年初三則到香港走春，之後再到澳門演開工演唱。

多次訪港的謝金晶，從沒到過馬場，原本只是想逛逛自拍就好，但跟著好友一起閒晃，看到其中一匹6號馬兒，「牠好可愛，棕色發亮的毛還有著強壯的後腿，當下還聽到大家說這是匹馬是大冷門，沒多少人下注，引發我的好奇心，這麼可愛的馬，卻沒人氣，那我來幫忙衝一下人氣好了。」

▲▼謝金晶。（圖／豪記唱片提供）

▲謝金晶香港賽馬贏得大獎。（圖／豪記唱片提供）

「心想反正就投注玩一次，沒多久比賽開始，後來在好友們的驚叫聲中，莫名被擁抱的恭喜我贏了大獎，這真是太妙了，至今我仍搞不懂！」後來好友告知，因為是大冷門的馬兒，因而有注金200倍的大翻增！

謝金晶笑說，自己從小我就是喜歡關注冷門的事情，因為大家都關注的，就不用再錦上添花了！沒想到無心的舉動，會有大驚喜，真的好開心！在金豬年開始就有好手氣，謝金晶說先來香港走春品美食，接著要到澳門演出，感謝財神爺的眷顧，讓我每年過年都開工，特別是在金豬年開始，感謝老爸的保佑，真是太幸運了！

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