陳意涵懷孕還有鉛筆腿！　只胖3Kg「養胎不養肉」菜單公開

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，如今平安迎來第一個寶寶，感動不少網友，部份粉絲更是興喜萬分，她2018年11月慶祝36歲生日時，她笑說：「30歲的瘋狂遠遠比不上36歲的勇敢」，因為她在這一年找到了另一半、結了婚、更孕育了新生命。

▲▼陳意涵開心迎接新生命。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



陳意涵向來熱愛運動，即便懷孕仍不忘保持這個好習慣，上瑜珈課、游泳、爬山跑步樣樣來，有次可能預料到粉絲會擔心，她則笑說有時時刻刻注意身體狀況，「我有認真監控心跳跑步，沒有太喘。」她事前也都有諮詢過醫生，確認只要孕婦本身沒有不適症狀，這些運動基本上都可以做。

▲▼陳意涵懷孕期間仍適當保持運動。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



另外，本來就很纖瘦的陳意涵自從懷孕以來，身材似乎完全沒有其他孕婦困擾的水腫問題，懷孕8個月時卻一點都不顯胖，她坦言只胖了3公斤，「我其實吃非常多，但是我太無聊了，所以我還是持續有在運動，一直在跟寶寶搶食，但是熱量又消耗很大。」

▲陳意涵。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



由此可見，陳意涵並沒有刻意控管飲食習慣，之所以增胖幅度不大，她曾表示：「其實還沒懷孕前，把自己吃太胖，所以數字才會沒增加太多。」她不節食，反而是擇食來控制體重，像是她吃優質澱粉來幫助代謝脂肪，天然蔬果也多攝取，飲食秉持少量多餐，若餓了會蒸地瓜、馬鈴薯、山藥等食物來吃。

▲▼陳意涵懷孕後四肢依然纖細。（圖／翻攝自微博／陳意涵、Instagram／alyssa619619）



事實上，陳意涵曾表示：「我應該是很適合懷孕的體質吧！」懷上寶寶後，並沒有明顯不適的症狀出現，喜歡的運動都能正常執行，唯一比較不同的是，即便沒有在飲食上特別調整，也傾向比較喜歡健康的食物。