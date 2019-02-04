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劉謙35年來最神魔術！觀眾「難倒你了嗎」下秒見證奇蹟

記者許逸群／綜合報導

見證奇蹟的時刻！大陸央視春晚《春節聯歡晚會》今（4日）晚間播出，台灣知名魔術師劉謙睽違6年再度登上春晚，他這回表演「魔壺」，用著一個空的水壺與一瓶礦泉水，變出各種飲料，讓全場嘖嘖稱奇，也難怪讓他在表演前自信地說，「過去35年表演過上千場魔術，其中最神奇的就是今天晚上這個。」

▲▼劉謙。（圖／翻攝YouTube）

▲▼劉謙「魔壺」表演讓全場驚呼不斷。（圖／翻攝YouTube）

▲▼劉謙。（圖／翻攝YouTube）

劉謙在表演前表示「我用我的人格、生命、名譽」擔保，以下的演出完全與現場沒有任何串通。他先是請兩名觀眾上來檢查水壺與礦泉水沒有異狀，隨後從同一個水壺分別到出紅葡萄酒、白葡萄酒與啤酒，接著更是讓觀眾隨機點菜，其中一名觀眾說出「豆汁」立刻引起全場大笑，還笑問「難倒你了嗎」，只見劉謙看似面有難色，不過下一秒立刻「變出來」，讓全場驚豔。

▲▼劉謙。（圖／翻攝YouTube）

▲▼觀眾點什麼，劉謙就變出什麼。（圖／翻攝YouTube）

▲▼劉謙。（圖／翻攝YouTube）

劉謙的演出不僅如此。他隨後邀請一名女觀眾上台，讓觀眾親手拿著水壺，並想著一種飲料，沒想到水壺逐漸變燙，且到出熱騰騰的茶，而觀眾所想的正是熱紅茶。表演還沒完，劉謙接著拿起剛到完紅茶的水壺問說「妳喝紅茶加糖嗎」，並說著口頭禪「接下來就是見證奇蹟的時刻」，隨即倒出滿滿一盤的白糖，迎來全場如雷般的掌聲。

▲▼劉謙。（圖／翻攝YouTube）

▲劉謙不只變飲料，連糖都倒得出來。（圖／翻攝YouTube）

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央視春晚, 春晚, 劉謙

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