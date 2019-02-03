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BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

記者楊蕎綺／綜合報導

K-POP襲捲全球，也衍生出獨特的追星文化，粉絲可以是偶像的動力來原，但有一種粉絲則是令偶像們避之唯恐不及，就是用各種方式窺探藝人私生活的「私生飯」。日前Youtuber「Sherliza Moé」訪問到一位「前私生飯」，對方坦承一切當時只為了更靠近成員，而做過的違法的事，讓她聽了直呼「毛骨悚然」！

防彈前私生飯懺悔。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

▲防彈少年團在全球擁有高人氣，卻也引來部分粉絲嚴重侵害私生活。（圖／翻攝自BTS官方臉書）

Sherliza Moé曾拍過一支影片，揭露防彈少年團（BTS）私生飯的行為，這支影片引來一位自稱「前私生飯」的來信：「當我看到妳的影片，使我曾是私生飯的記憶湧現。」她決定直接訪問對方。在此之前，她先請對方提供自己所言不假的證據，一開始這位前私生鄭重拒絕，並表示自己手上的都是成員極其私密的訊息，若傳出去怕會給成員傷害，但最後同意傳送2張，她和BTS成員坐同一班飛機的私人照片，Sherliza看到照片後忍不住驚呼：「我的天，妳真的離他們太近了！」也確認這2張照片從未在任何網路平台上曝光，是真實的私人照片。

Sherliza Moé訪問BTS前私生飯。（圖／翻攝自Youtube／Sherliza Moé）

▲Youtuber驚訝於私生飯的恐怖行為。（圖／翻攝自Youtuber／Sherliza Moé）

這位前私生飯透露，她是一名土耳其粉絲，曾在首爾居住兩年，私生飯經歷約3年，私生飯之間像是一個私密的小團體，彼此會互相買賣非法的航班訊息、隱私性極高的照片或電話號碼，「擁有越多信息，你就會渴望更多」，直到有一天自己也成為「提供者」，就可以靠這些訊息賺錢，金額雖然不到可以養活自己，但的確是一筆可觀的零用錢。

Sherliza Moé訪問BTS前私生飯。（圖／翻攝自Youtube／Sherliza Moé）

▲私生飯會透過網路販售團員私人訊息。（圖／翻攝自Youtuber／Sherliza Moé）

她說自己曾做過一些不光彩的跟蹤行為，而其中最糟的就是和成員搭乘同一班飛機，如果飛行時間夠，飛機又屬小型的話，私生就有很大機會可以溜進商務艙或頭等艙偷拍成員，非法取得的航班訊息在私生飯中會那麼受歡迎，就是因為那種情況下，成員是最容易受到侵犯的，「他們無處可逃……，數小時內我們都會處在同一個狹小密閉的空間裡，這樣的環境對私生飯來說，極具吸引力。」

她曾親眼見過兩個私生飯，尾隨成員上廁所，只要有成員從洗手間出來，那兩個私生飯就會接著使用洗手間，在裡面做什麼事情沒有人知道，但她說：「這經歷真的很可怕。」

「我知道這些私生行為不會帶給我任何實質的東西或成就，但我一直忽視這件事，當我意識到自己充滿了憤怒和不滿，想要更多那些難以啟齒且違法的東西，我沒辦法透露那些是什麼，但我可以說，那時候我甚至病態地渴望對成員進行報復。」

防彈前私生飯懺悔。（圖／翻攝自防彈少年團官方臉書）

▲私生飯病態地想要更多關於BTS的私人消息，只為了離偶像更近。（圖／翻攝自BTS官方臉書）

直到2017年底、2018年初，她知道自己越來越不對勁，「他們（BTS）是我每天醒來的原因，我生命的每一分鐘都在想他們，這樣的沉迷讓我忽視我的健康，也忽視他們的健康……。某一方面，他們就像是毒品，只要我在現實生活中見到他們，我就無法阻止自己尾隨和跟蹤他們。」

2018年她的憂鬱症狀態每況愈下，於是她漸漸停止追每一個關於成員的新消息，也斷了和其他私生朋友的聯繫，「我無法再勉強自己跟隨他們忙碌的行程，我開始厭惡自己的人生跟未來」，現在她不再病態地強迫自己知道BTS的所有訊息，包括非法信息，「我知道過去的我錯得離譜，也已經接受2個月的心理治療」，希望自己不再重蹈覆轍。

▼影片取自Bilibili，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

BTS, 防彈少年團, 私生, 私生飯

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