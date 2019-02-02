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演場會補辦失敗　劉德華深夜揭心聲「自己補償大家！」

記者傅家妤／綜合報導

香港天王劉德華於2018年12月在香港紅館舉辦演唱會，因患上流感，忍痛取消7場演唱會，原本想用補辦的方式，補償給粉絲，但申請未能過關，最後只好退票。他1日深夜在歌迷會網站上痛揭心聲，表示知道有部分粉絲不願意退票，也豪邁答應：「我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！」

▲劉德華申請補場失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

▲劉德華申請補場失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

劉德華12月15日開始在香港紅館舉行一連20場巡演，「My Love Andy Lau劉德華World Tour」演唱會，沒想到在唱到第14場時，他因患上流感，宣布演場會腰斬，當得知此消息時，不少歌迷都表示可以理解，但仍難掩失望心情，原本主辦單位打算在年底補辦，但因租借場地失敗，只好宣布退票退款。

對此，劉德華1日晚間在歌迷會官網「華仔天地」發文，指在安排退票事宜的過程，才發現溝通上其實存在很多繁複的問題，中間牽連甚廣，因此耽誤了一些時間，才宣布退票方式。

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華承諾會用自己的方式補償不想退票的粉絲。（圖／台灣映藝提供）

對於有粉絲希望他可以補辦，劉德華指出因為其中有太多不可控的因素，並非他個人可以完成，所以可能在執行上有些難度，不過他強調，在退票事宜結束後，會有所安排：「我一定會用我個人的方法，去補償不想退票的朋友！再說一次，所有退票、不退票的，都是我的朋友！所以退票的朋友，務必將所有退票資料存檔，日後也必然有辦法去照顧到你們！感謝！」

由他的處理方式可見，劉德華非常在乎粉絲的心情，希望盡自己的最大的努力，滿足所有人，不少網友看了也大讚他非常暖心直呼，「難怪可以紅這麼久！」

▲▼劉德華發文。（圖／翻攝自官網／華仔天地）

▲劉德華發文。（圖／翻攝自官網／華仔天地）

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