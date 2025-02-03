BAE173的他「不願歸隊」鬧失蹤！　公司急報警：成員感到被背叛⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像團體BAE173於2020年成軍出道，但團體命運坎坷，陸續參與多個選秀節目，尋求走紅的機會，J-MIN卻在近日傳來遭公司申報「失蹤」，他參加完選秀節目《PROJECT 7》後，打算專注於團體CLOSE YOUR EYES活動，不願再回到原本的BAE173，令成員感到被背叛，公司也崩潰不已，找不到藝人只好向警方申報失蹤案，直到3日終於有新的發展，BAE173尊重他的決定，正式切割。

▲BAE173成員J-MIN近日向公司表明不願回隊裡活動的決定。（圖／翻攝自BAE173 IG）



BAE173於2024年10月參賽選秀節目《Project 7》，節目組成7人組合「CLOSE YOUR EYES」，預計在4月出道，怎料，成員之一的J-MIN與原本所屬公司POCKETDOL STUDIO卻發生合約糾紛，他在團體BAE173裡仍有3年合約，但已經不打算重回團體裡活動，向公司表達出強烈的立場：「除了CLOSE YOUR EYES團體以外的活動都無法參加。」

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J-MIN單方面宣布退團後便搞消失，導致公司POCKETDOL STUDIO找不到人，無計可施的狀況下只能申報失蹤，直到3日才對外再次聲明，「BAE173成員們感到被背叛，但剩下的成員決定尊重他的決定」，正式切割。

▲J-MIN將以團體CLOSE YOUR EYES再次出道。（圖／翻攝自J-MIN IG）



事實上，BAE173同團隊友的李翰潔則是與J-MIN兩樣情，他同樣參與了選秀節目《星光閃耀的少年》，最終以團體POLARIX出道，仍顧及團體舊情，1月還有現身於BAE173粉絲簽名會，並未就此切割，使得J-MIN的切割態度更為突兀。據報導，CLOSE YOUR EYES預計在4月正式出道，而BAE173則是打算在4、5月回歸樂壇。