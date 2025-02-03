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大S昔金援保護摯友大炳　小炳悼念「不可多得的好女孩」致謝

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在日本旅遊過春節時，因流感併發肺炎，不幸離世，消息讓演藝圈眾多好友悲痛萬分。而她已故好友（余炳賢）的弟弟小炳（余俊賢），在聽聞消息後大受衝擊，3日也發出長文悼念。

▲▼大S昔金援保護大炳　小炳致謝：不可多得的好女孩。（圖／翻攝自Facebook／大S、余俊賢）

▲大S不幸離世，小炳（右圖左）3日發文悼念。（圖／翻攝自Facebook／大S、余俊賢）

小炳表示，自從和大S認識以來，對方就一直在幫助自己成為更好的人，「跟我分享好多妳心中正面的能量，妳是個不可多得的好女孩。」他提到，哥哥大炳在2012年生病時，大S在背後默默地提供了大量金錢幫助，並在他們回台灣時，派人到機場保護他們，這些無私的舉動，讓他對大S的感激之情無以言表。

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▲▼大炳生前最後作品，摔角紀錄片《正面迎擊》受邀成新北市電影節開幕片好評不斷。(圖／穀得)

▲大炳和大S從高中就感情要好。（圖／穀得）

對於大S的離世，小炳感到無比悲痛：「而如今，妳卻這樣化成一抹晚霞，悄然消失⋯想到這些事情，我怎麼可能不難過⋯」他強調，無論如何，他永遠不會忘記大S的善良和她傳遞的正能量，並表示能認識她是他這輩子最幸運的事情之一。

最後，小炳深情地向大S道別，祝她在天堂能與他的哥哥相遇，「也許你們會抱頭痛哭，傾訴彼此的思念，就如同我們永遠無法忘記妳一樣。」並表示自己將永遠懷念大S。

▲▼大S昔金援保護大炳　小炳致謝：不可多得的好女孩。（圖／翻攝自Facebook／余俊賢）

▲小炳聽聞大S的死訊直呼不敢相信。（圖／翻攝自Facebook／余俊賢）

【小炳全文】

親愛的熙媛：

這可能是我最後一次這樣叫妳了，以後沒什麼機會可以再這樣叫妳了⋯
從我們認識以來妳就對我非常好，一直幫助我變成一個更好的人，跟我分享好多你心中正面的能量，妳是個不可多得的好女孩。
私底下相處，就像是一個非常好的家人，常常關心我，送了很多很好看的書讓我變得更好。
2012年的時候，哥哥生病的時候，妳私底下給予我大量的金錢，然後我把哥哥帶回來台灣的時候，妳還派許多人到機場去保護我們⋯
而如今，妳卻這樣化成一抹晚霞，悄然消失⋯想到這些事情，我怎麼可能不難過⋯

但有一件事情我永遠都不會忘記，那就是妳是一個非常非常良善的女孩。

這輩子能夠認識妳，是我最幸運的事情之一，雖然妳轉身離去，但是我永遠不會忘記妳一直在傳遞給我的那些正能量，即便好是這樣突然轉身而去，但以妳的個性一定要我們不要太過難過，但請容許此刻讓我好好的痛哭一場⋯

向天堂飛奔而去吧，在哪裡妳會遇見我哥，也許妳們會抱頭痛哭，傾訴彼此的思念，就如同我們永遠無法忘記妳一樣。

謝謝妳熙媛⋯我會永遠懷念妳。

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大S, 徐熙媛, 大炳, 余炳賢, 小炳, 余俊賢

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