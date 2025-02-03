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曝大S雪中送炭真實為人　陳珮騏淚謝「妳從未嫌棄」：請原諒我

記者蔡宜芳／綜合報導

48歲女星大S（徐熙媛）驚傳春節期間在日本旅遊時，因染上流感併發肺炎猝逝，消息於3日獲得證實，噩耗震驚各界。而曾與她合作《轉角＊遇到愛》的演員陳珮騏，在得知消息後發出長文，感謝大S過去對自己的幫助，也難過表示「沒機會說了」。

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▲▼陳珮騏曝大S真實為人淚謝「妳從未嫌棄」。（圖／翻攝自微博／大S）

▲大S因流感併發肺炎猝逝。（圖／翻攝自微博／大S）

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陳珮騏回憶起多年前大S對她的幫助，心底一直懷有感激之情。她說：「那麼多年了，心底一直放著對妳的感激。沒機會親口對妳說，將來也真的沒有機會了……」這段話透露出她對大S的深厚情誼和無限遺憾。

陳珮騏透露，當年自己剛踏入演藝圈，不僅資歷尚淺，經濟能力也不足，當時大S曾經為了她向經紀人說情，讓她能夠有更多的工作機會，「後來我們在外面偶遇，兩次都是妳主動打招呼，對於總穿得比碧珠還窮酸、不體面的我，妳也從未看不起或嫌棄，甚至還向小S介紹我，會拉著我手關心我過得好不好～這些，都是雪中送炭的真心。」

▲▼陳珮騏曝大S真實為人淚謝「妳從未嫌棄」。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

▲陳珮騏（左一）曾與大S（右二）合作拍攝偶像劇。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

陳珮騏也提到她們最後一次見面時的情景。她說：「後來我開始演台八時，不久又遇上妳，那是我們最後一次碰上面。妳說：『終於！』而我怯怯地不好意思，只會儍笑回：『沒有～』。」陳珮騏表示，這些年來，她一直希望能再見大S一面，親自向對方道謝，但又不好意思打擾，只能默默關注，為對方祝福和開心。

陳珮騏說，她一直都是直呼大S「熙媛」，沒有喊過「姐」，但對方一直都沒有因為人氣高、資深，就計較稱呼或擺架子，「妳真的好溫暖，真的好感謝妳……但也好對不起，沒能親口向妳道謝、回饋我的心意……」

陳珮騏表示，雖然自己先前說過不再公開悼念親友、同事，但她希望將大S的好告訴所有人。她也難過道：「謝謝妳，妳的沒明講的支持和鼓勵我都放在心底沒有忘過，那些也都是我一直努力著的原因之一。謝謝妳，真的好想親口告訴妳。但真的沒有機會了……」希望大S能原諒她未曾將感謝說出口。

【陳珮騏全文】

那麼多年了，心底一直放著對妳的感激。沒機會親口對妳說，將來也真的沒有機會了……

那年我還很菜又很窮，妳會為了我賺很少錢還不能利用空檔接通告而替我向經紀人說幾句。後來我們在外面偶遇二次都是妳主動打招呼，對於總穿得比碧珠還窮酸不體面的我妳也從未看不起或嫌棄，甚至還向小S介紹我，會拉著我手關心我過得好不好～這些，都是雪中送炭的真心。

後來我開始演台八時不久又遇上妳，那是我們最後一次碰上面。妳說：終於！而我怯怯的不好意思只會儍笑回：沒有～

這些年我好希望能再見妳一面，想親自謝謝當年妳的善良相待但又覺得不好意思打擾，只是默默關注妳的消息～見妳困擾時為妳祝福、妳幸福時為妳開心。

雖然我曾發文說：以後不公開親友、同事的悼念，但今天我想告訴大家妳的美好。
謝謝妳，妳的沒明講的支持和鼓勵我都放在心底沒有忘過，那些也都是我一直努力著的原因之一。
謝謝妳，真的好想親口告訴妳。
但真的沒有機會了……

熙媛，我總這麼喚妳，妳也從未不滿我沒稱呼妳一聲姐，從不因為妳紅、妳資深對我、對大家擺譜。妳真的好溫暖，真的好感謝妳……但也好對不起，沒能親口向妳道謝、回饋我的心意……

謝謝妳。祝妳安息。
#慟
對不起，請原諒我；
謝謝妳，我愛妳

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大S, 陳珮騏, 徐熙媛

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