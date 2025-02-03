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大S猝逝！前台大醫曝「流感潛伏期」　4類人最危險

記者孟育民／台北報導

藝人大S過年期間到日本旅遊感染流感引發肺炎，最終不敵病魔離世，NOWnews今日新聞的《NOW生活攻略》主持人也是前台大感染科醫師林氏璧，自己本身也是日本旅遊達人，林氏璧表示根據日本國立感染症研究所的資料顯示日本流感高峰已過，但過年期間有去日本旅遊的人還是要注意，林氏璧說：「從日本回來後4天內都是流感的潛伏期，要超過4天才能確認在日本沒有得到流感。」

▲▼ 林氏璧籲潛伏期「4天內仍需警覺」。（圖／NOWnews今日新聞的《NOW生活攻略》提供）

▲ 林氏璧籲潛伏期「4天內仍需警覺」。（圖／節目提供）

林氏璧建議流行性感冒病毒絕對不能視為小感冒而輕忽！流感的傳染力高而且會連帶引起併發症，普通的感冒病毒是幾乎不會有併發症產生。林璧氏訪問新光醫院感染科主任黃建賢兩人都建議，流感疫苗應該每年都要打，因為它的抗體只存在幾個月，而且不分年齡段，最好每個人都要打。林氏璧說： 「流感疫苗有群體免疫的問題，青壯年人也建議要打是因為，我們可能會帶病毒回家，需要保護家中老小。」

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林氏璧表示，總體來說，流感的致死率約是千分之一，主要的重症風險因子是65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦，以及患有慢性病（如糖尿病、心血管疾病、免疫力低下等）者，「大S 48歲實在太年輕，不是很確定有無其他慢性病的風險因子」。

▲▼大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

▲大S突驟逝令人震驚（圖／資料照／記者徐文彬攝）

此外，出外旅遊最怕遇到需要緊急醫療的狀況，因此林氏璧建議大家還是要把旅平險保好保滿，以備不時之需。身為日本旅遊達人他也分享台灣保險公司大部分把法定傳染病的醫療保險給付排除，但國人最愛的日本其實可以在當地保險，林氏璧說：「在日本觀光廳的網頁中有一頁中文網頁提供外國人在落地31天內都可以投保醫療保險給付，當中包含就醫、住院甚至醫療專機都在內，最高可以給付到一千萬日幣(約兩百萬台幣)。」

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄, 林氏璧, 流感

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