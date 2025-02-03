歌壇傳噩耗！「夯曲製造機」吳成勳猝逝享年45歲　友人慟：幾天前通電話

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖嘻哈團體「People-Crew」於1998年出道，成員曾歷經3代汰換，其中MC夢、作曲家吳成勳（音譯：오성훈）至今都在歌壇活躍著。怎料，韓媒3日傳來噩耗，吳成勳3日凌晨於錄音室猝逝，享年45歲，由於他走得突然，令友人難以接受表示「明明前幾天才通過電話」。

▲吳成勳3日猝逝於錄音室，享年45歲。（圖／翻攝自bboyzealo YouTube頻道）



根據韓媒報導，吳成勳3日凌晨於錄音室猝逝，家屬並未對外公開死因，只是一名友人向媒體透露，「幾天前才通過電話，說要一起作曲，實在是無法相信他走了」，他走得突然，據悉，家屬現正在處理後事設置靈堂。

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吳成勳1998年以團體People-Crew出道，淡出螢幕前後，他專注於音樂作曲領域，曾與多位知名歌手許閣、請夏、黃致列、Block B、Noel、Zia等人合作。

▲吳成勳曾是嘻哈團體「People-Crew」成員之一。（圖／翻攝自People-Crew專輯封面）



而他所創作的歌曲K.will的〈Love119〉、戲劇《德魯納酒店》OST〈Remember Me〉、Navi的〈Heart Damage〉、December的〈About my only love〉皆是暢銷金曲，一代音樂才子殞落，令歌迷哀痛萬分。