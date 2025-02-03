ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

葛萊美得獎名單／肯卓克拉瑪抱5獎大贏家　泰勒絲、碧昂絲「雙絲同台」

記者蕭采薇／綜合報導

第67屆葛萊美頒獎典禮於台灣時間3日舉行，因近期洛杉磯大火，本屆抱回5項大獎的大贏家肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）特別在領獎時將獎項獻給洛杉磯，同時大會也安排多段演出向洛杉磯致意。

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）是本屆大贏家。（圖／路透）

去年肯卓克拉瑪與德瑞克（Drake）之間的糾紛鬧得沸沸揚揚，兩人也創作出許多Diss歌曲，而肯卓克以《Not Like Us》拿下本屆包含「年度製作」、「年度歌曲」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳饒舌演出」和「最佳音樂錄影帶」等 5 項大獎成為本屆最大贏家，他在致詞時將獎項獻給洛杉磯，「這裡是我成長、從小就一直支持著我的地方。從我還在錄音室，努力寫著最棒的歌詞開始。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，本屆典禮入圍大咖幾乎全員出席、星光熠熠，不僅出現天后泰勒絲（Taylor Swift）頒獎給碧昂絲（Beyonce），再現「雙絲同台」的經典場面，而先前曾因質疑評選制度不透明而要抵制葛萊美獎的「音樂魔人」威肯（The Weeknd），也無預警登台帶來驚喜演出，而即將發行新專輯的女神卡卡也驚喜首播全新 MV 為專輯預熱，亮點不斷。

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲泰勒絲（Taylor Swift）頒獎給碧昂絲（Beyonce），再現「雙絲同台」的經典場面。（圖／路透）

本屆入圍7項大獎的怪奇比莉（Billie Eilish）和親哥哥兼最佳音樂拍檔菲尼亞斯（FINNEAS）一起演出告示牌全球熱門熱門單曲榜冠軍《BIRDS OF A FEATHER》，輕快節奏搭上背景遼闊的藍天南加州山丘，中間時不時穿插比莉與哥哥小時候的照片，台下的泰勒絲也跟著舞動。

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲怪奇比莉（Billie Eilish）和親哥哥兼最佳音樂拍檔菲尼亞斯（FINNEAS）一起演出。（圖／路透）

性感甜心小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）首度入圍便以專輯《微甜》（Short n’ Sweet）風光拿下「最佳流行演唱專輯」與「最佳流行演出」兩項大獎並帶來精彩演出，她身穿一套黑色燕尾服改造的短裙，以百老匯舞蹈形式俏皮開場，先是在甩拐杖的時候假裝漏接，再來又假裝走入舞台下方，再馬上探出頭露出甜笑，接著換上藍色貼身馬甲接連帶來《Espresso》和《Please Please Please》兩首夯曲，展現幽默又性感的獨特舞台魅力。

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲莎賓娜卡本特在去年快速竄紅。（圖／路透）

大勢饒舌女聲多琪（Doechii）以 Mixtape《Alligator Bites Never Heal》拿下「最佳饒舌專輯」，寫下史上第三位拿下此獎的女歌手，致詞時她感性鼓勵所有黑人女性：「不要讓任何人給你們灌輸那些刻板印象，告訴妳們不能在這裡，說妳們膚色太深、不夠聰明、太戲劇化或太吵。你們就是最真實、完美的自己，而我就是一個活生生的見證。」

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲多琪（Doechii）。（圖／路透）

在去年獲得爆炸性關注的Chappell Roan，不負眾望拿下「最佳新人」，過去她曾被唱片公司解約，如今谷底翻身站上巔峰，她在致詞時表示：「我告訴我自己，如果有一天我拿下葛萊美，並能站在舞台上面對所有音樂界最有力的人時，我一定會要求那些從藝術家身上賺取數百萬美元的唱片公司和整個行業，為發展中的音樂人提供足夠的工資，尤其是醫療保險。」

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲Chappell Roan不負眾望拿下「最佳新人」。（圖／路透）

此外，她也首度在葛萊美登台演出，特別選唱一曲《Pink Pony Club》作為獻給洛杉磯的情書，她騎在一匹巨馬上開唱，並領著一群身穿牛仔裝扮的舞著忘情熱舞，瞬間將場內氣氛炒到最熱，展現大將之風。

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）合體獻唱。（圖／路透）

女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）合體獻唱媽媽與爸爸合唱團（The Mamas & The Papas）經典曲《California Dreamin'》向洛杉磯大火致意，兩人也以告示牌冠軍合作曲《Die With a Smile》拿下「最佳流行重唱／團體演出」，卡卡在致詞時除了感謝火星人外，更藉此為跨性別者發聲：「跨性別者不是看不見的。跨性別者值得被愛。同性戀社群應該得到重視與支持。音樂就是愛！」她在不久前也宣布全新專輯《MAYHEM》將於 3 月 7 日推出，今天也驚喜首播全新 MV《Abracadabra》。

▲葛萊美頒獎典禮：肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）、怪奇比莉（Billie Eilish）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）、多琪（Doechii）、Chappell Roan、女神卡卡（Lady Gaga）與火星人布魯諾（Bruno Mars）克里斯馬汀（Chris Martin）。（圖／路透）

▲克里斯馬汀。（圖／路透）

本屆還有來自酷玩樂團（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）緬懷去年離世的音樂人包含1世代成員連恩（Liam Payne）的動人演唱，以及集結辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、史提夫汪達（Stevie Wonder）、雅各柯里耶（Jacob Collier）等向一代音樂傳奇昆西瓊斯（Quincy Jones）致敬組曲演出等。

過去葛萊美曾因評選制度以及評選大會成員不透明而遭到外界質疑其公平性，威肯更曾公開宣布將不再報名葛萊美獎，典禮中國家錄音藝術科學學院執行長 Harvey Mason Jr. 宣布期間重組了投票會員體系，包含近百分之四十成員為有色人種、增加超過 3 千名女性投票成員、百分之六十六成為是改革後新加入的成員等重大變革，語畢便驚喜介紹威肯出場，他帶來上週五甫發行的全新專輯《Hurry Up Tomorrow》中的《Cry for Me》、《Timeless》兩首歌曲，成為本屆典禮最大驚喜。

【第67屆葛萊美獎重點得獎名單】
 
年度製作 Record of the Year 
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《Not Like Us》
 
年度專輯 Album of the Year 
碧昂絲（Beyoncé）《牛仔卡特》（COWBOY CARTER）
 
年度歌曲 Song of the Year 
肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《Not Like Us》

最佳新人 Best New Artist 
Chappell Roan

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance 
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Espresso》
 
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance 
女神卡卡（Lady Gaga） & 火星人布魯諾（Bruno Mars）《Die With A Smile》
 
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album 
莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《微甜》（Short n’ Sweet）

最佳舞曲／電子專輯 Best Dance/Electronic Album
酷娃恰莉（Charli XCX）《Brat》

最佳傳統流行演唱專輯 Best Traditional Pop Vocal Album 
諾拉瓊絲（Norah Jones） 《嶄新視界》（Visions）

最佳流行拉丁專輯  Best Latin pop album
夏奇拉（Shakira）《Las Mujeres Ya No Lloran》

最佳搖滾演出 Best rock performance
披頭四合唱團（The Beatles）《Now And Then》

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

推薦閱讀

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

網傳台女星猝逝「線索指向大S」！爆料文藏2疑點　S家人前一天行蹤曝光

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

大S患癲癇、心臟宿疾！生產昏迷險命喪手術台…兩度流產身心受創

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／大S春節猝逝！享年48歲　家屬悲慟證實：流感併發肺炎　

葛萊美／肯爺老婆全脫了「三點全露」登紅毯　全場傻眼⋯大會請出場

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！留上億遺產　汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年…永別措手不及

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖揭噩耗

大S發病→猝逝僅5天！赴日當天已哮喘　「病逝東京醫院」完整時間軸曝

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」　小S慟：感恩能成為姊妹

S媽送別大S「心痛發聲了」！　喊話完成女兒遺願：希望得到大家體諒

大S春節行蹤曝光！再現1疑點　遭詭爆死訊後「汪小菲換全黑大頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

肯卓克拉瑪, Kendrick Lamar, 葛萊美獎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 道明寺終於發聲了！　言承旭悲痛「告別杉菜」曝與大S私下對話
  2. 頒獎典禮上見過大S⋯　李雲迪心痛哀悼：她還這麼年輕
  3. 中國賀歲前三《封神第二部》台灣定檔　費翔版紂王「殘暴魅惑」升級
  4. 大S昔談生死「每天當最後一天」！　曾走過鬼門關轉念：不會感到傷心
  5. 大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲
  6. 汪小菲抵達台灣了！　被問大S「90度鞠躬懇求」：多說她些好話
  7. 是枝裕和也感謝她：覺得可以來台灣拍電影了　金牌翻譯張克柔開講
  8. 大S猝逝侯佩岑不捨發聲！　「我想妳千千萬萬年」
  9. 大S「3度入圍影視后」！　演藝圈三棲生涯回顧　曾為迪士尼獻聲
  10. 大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366