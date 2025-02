葛萊美得獎名單／肯卓克拉瑪抱5獎大贏家　泰勒絲、碧昂絲「雙絲同台」

記者蕭采薇/綜合報導

第67屆葛萊美頒獎典禮於台灣時間3日舉行,因近期洛杉磯大火,本屆抱回5項大獎的大贏家肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)特別在領獎時將獎項獻給洛杉磯,同時大會也安排多段演出向洛杉磯致意。

▲肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)是本屆大贏家。(圖/路透)



去年肯卓克拉瑪與德瑞克(Drake)之間的糾紛鬧得沸沸揚揚,兩人也創作出許多Diss歌曲,而肯卓克以《Not Like Us》拿下本屆包含「年度製作」、「年度歌曲」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳饒舌演出」和「最佳音樂錄影帶」等 5 項大獎成為本屆最大贏家,他在致詞時將獎項獻給洛杉磯,「這裡是我成長、從小就一直支持著我的地方。從我還在錄音室,努力寫著最棒的歌詞開始。」

此外,本屆典禮入圍大咖幾乎全員出席、星光熠熠,不僅出現天后泰勒絲(Taylor Swift)頒獎給碧昂絲(Beyonce),再現「雙絲同台」的經典場面,而先前曾因質疑評選制度不透明而要抵制葛萊美獎的「音樂魔人」威肯(The Weeknd),也無預警登台帶來驚喜演出,而即將發行新專輯的女神卡卡也驚喜首播全新 MV 為專輯預熱,亮點不斷。

▲泰勒絲(Taylor Swift)頒獎給碧昂絲(Beyonce),再現「雙絲同台」的經典場面。(圖/路透)

本屆入圍7項大獎的怪奇比莉(Billie Eilish)和親哥哥兼最佳音樂拍檔菲尼亞斯(FINNEAS)一起演出告示牌全球熱門熱門單曲榜冠軍《BIRDS OF A FEATHER》,輕快節奏搭上背景遼闊的藍天南加州山丘,中間時不時穿插比莉與哥哥小時候的照片,台下的泰勒絲也跟著舞動。

▲怪奇比莉(Billie Eilish)和親哥哥兼最佳音樂拍檔菲尼亞斯(FINNEAS)一起演出。(圖/路透)

性感甜心小天后莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)首度入圍便以專輯《微甜》(Short n’ Sweet)風光拿下「最佳流行演唱專輯」與「最佳流行演出」兩項大獎並帶來精彩演出,她身穿一套黑色燕尾服改造的短裙,以百老匯舞蹈形式俏皮開場,先是在甩拐杖的時候假裝漏接,再來又假裝走入舞台下方,再馬上探出頭露出甜笑,接著換上藍色貼身馬甲接連帶來《Espresso》和《Please Please Please》兩首夯曲,展現幽默又性感的獨特舞台魅力。

▲莎賓娜卡本特在去年快速竄紅。(圖/路透)

大勢饒舌女聲多琪(Doechii)以 Mixtape《Alligator Bites Never Heal》拿下「最佳饒舌專輯」,寫下史上第三位拿下此獎的女歌手,致詞時她感性鼓勵所有黑人女性:「不要讓任何人給你們灌輸那些刻板印象,告訴妳們不能在這裡,說妳們膚色太深、不夠聰明、太戲劇化或太吵。你們就是最真實、完美的自己,而我就是一個活生生的見證。」

▲多琪(Doechii)。(圖/路透)

在去年獲得爆炸性關注的Chappell Roan,不負眾望拿下「最佳新人」,過去她曾被唱片公司解約,如今谷底翻身站上巔峰,她在致詞時表示:「我告訴我自己,如果有一天我拿下葛萊美,並能站在舞台上面對所有音樂界最有力的人時,我一定會要求那些從藝術家身上賺取數百萬美元的唱片公司和整個行業,為發展中的音樂人提供足夠的工資,尤其是醫療保險。」

▲Chappell Roan不負眾望拿下「最佳新人」。(圖/路透)

此外,她也首度在葛萊美登台演出,特別選唱一曲《Pink Pony Club》作為獻給洛杉磯的情書,她騎在一匹巨馬上開唱,並領著一群身穿牛仔裝扮的舞著忘情熱舞,瞬間將場內氣氛炒到最熱,展現大將之風。

▲女神卡卡(Lady Gaga)與火星人布魯諾(Bruno Mars)合體獻唱。(圖/路透)

女神卡卡(Lady Gaga)與火星人布魯諾(Bruno Mars)合體獻唱媽媽與爸爸合唱團(The Mamas & The Papas)經典曲《California Dreamin'》向洛杉磯大火致意,兩人也以告示牌冠軍合作曲《Die With a Smile》拿下「最佳流行重唱/團體演出」,卡卡在致詞時除了感謝火星人外,更藉此為跨性別者發聲:「跨性別者不是看不見的。跨性別者值得被愛。同性戀社群應該得到重視與支持。音樂就是愛!」她在不久前也宣布全新專輯《MAYHEM》將於 3 月 7 日推出,今天也驚喜首播全新 MV《Abracadabra》。

▲克里斯馬汀。(圖/路透)



本屆還有來自酷玩樂團(Coldplay)主唱克里斯馬汀(Chris Martin)緬懷去年離世的音樂人包含1世代成員連恩(Liam Payne)的動人演唱,以及集結辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、史提夫汪達(Stevie Wonder)、雅各柯里耶(Jacob Collier)等向一代音樂傳奇昆西瓊斯(Quincy Jones)致敬組曲演出等。

過去葛萊美曾因評選制度以及評選大會成員不透明而遭到外界質疑其公平性,威肯更曾公開宣布將不再報名葛萊美獎,典禮中國家錄音藝術科學學院執行長 Harvey Mason Jr. 宣布期間重組了投票會員體系,包含近百分之四十成員為有色人種、增加超過 3 千名女性投票成員、百分之六十六成為是改革後新加入的成員等重大變革,語畢便驚喜介紹威肯出場,他帶來上週五甫發行的全新專輯《Hurry Up Tomorrow》中的《Cry for Me》、《Timeless》兩首歌曲,成為本屆典禮最大驚喜。

【第67屆葛萊美獎重點得獎名單】



年度製作 Record of the Year

肯卓克拉瑪 (Kendrick Lamar)《Not Like Us》



年度專輯 Album of the Year

碧昂絲(Beyoncé)《牛仔卡特》(COWBOY CARTER)



年度歌曲 Song of the Year

肯卓克拉瑪 (Kendrick Lamar)《Not Like Us》

最佳新人 Best New Artist

Chappell Roan

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)《Espresso》



最佳流行重唱/團體演出 Best Pop Duo / Group Performance

女神卡卡(Lady Gaga) & 火星人布魯諾(Bruno Mars)《Die With A Smile》



最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

莎賓娜卡本特(Sabrina Carpenter)《微甜》(Short n’ Sweet)

最佳舞曲/電子專輯 Best Dance/Electronic Album

酷娃恰莉(Charli XCX)《Brat》

最佳傳統流行演唱專輯 Best Traditional Pop Vocal Album

諾拉瓊絲(Norah Jones) 《嶄新視界》(Visions)

最佳流行拉丁專輯 Best Latin pop album

夏奇拉(Shakira)《Las Mujeres Ya No Lloran》

最佳搖滾演出 Best rock performance

披頭四合唱團(The Beatles)《Now And Then》