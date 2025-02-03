大S猝逝侯佩岑不捨發聲！　「我想妳千千萬萬年」

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，許多藝人都紛紛發文哀悼，好友侯佩岑稍早也透過IG發出黑底白字文，表達對大S離世的不捨，「我想妳，千千萬萬年。」

►更多【大S過世】相關新聞

▲侯佩岑（圖左）與大S有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／houpatty）

[廣告]請繼續往下閱讀...

侯佩岑回憶與大S初次相遇的過程，她坦言當時自己因羞澀而不敢和對方攀談，但大S卻以其一貫的溫暖與大方，主動拉攏她成為朋友。為此，侯佩岑感謝大S當年的溫暖仗義，並讚美她的直率與勇敢，自己將會把這段美好的回憶永遠記在心中。

侯佩岑分享與大S的單身點滴，稱讚她不只時髦善良，更是位慷慨的朋友，認為對方的存在讓她的生活充滿力量。侯佩岑感性表示，能夠遇見大S是她此生最珍貴且深刻的緣分，因此自己將永遠記得對方的真善美，「此生能與妳相遇，是多麼珍貴且深刻，我會永遠記得妳的真善美。」

▲侯佩岑發文悼念大S。（圖／翻攝自Instagram／houpatty）

最後，侯佩岑感謝大S曾在她需要勇氣時給予支持，還常對她說「不要怕，有我在」。侯佩岑以「永遠的仙女寶貝，很愛很愛妳」結束她的追思，透露出對好友已逝的不捨，並承諾將會永遠懷念對方，就如同大S生前所說，愛意與思念將持續千千萬萬年，「永遠的仙女寶貝，很愛很愛妳，千言萬語，像妳常說的，為妳千千萬萬遍，我想妳，千千萬萬年。」