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小三、正宮帶出門！陳志強《炮仔聲》掃街：怕被砸雞蛋

記者李欣容／台北報導

三立八點檔《炮仔聲》今（1日）在年貨大街掃街，現場並發送紅包，陳志強在劇中飾演劈腿「渣男」，一路上被民眾指指點點，去之前還怕被丟雞蛋，王宇婕還在現場幫老闆賣零食，1包只賣100元，讓老闆急出聲阻止。

▲▼ 《炮仔聲》年貨大街掃街活動 。（圖／三立提供）

▲王宇婕（左）和吳婉君劇中一個是小三，一個是正宮。（圖／三立提供）

陳志強在劇中周旋於吳婉君、王宇婕之間，原先擔心會被民眾丟雞蛋，沒想到是大喊他名字，陳志強每年都會到迪化街，但以前認識他的人很少，但這次完全改變。

▲▼ 《炮仔聲》年貨大街掃街活動 。（圖／三立提供）

▲《炮仔聲》年貨大街掃街活動，左起吳東諺、陳子玄、陳志強、吳婉君、王宇婕。（圖／三立提供）

王宇婕在現場還幫忙商家叫賣，一大包零食只賣100元，讓老闆都忍不住叫：「你賣錯，我們會虧本啦！」成為名符其實的「亂賣女王」。

▲▼ 《炮仔聲》年貨大街掃街活動 。（圖／三立提供）

▲陳子玄、吳東諺（右）在迪化街學做生意。（圖／三立提供）

王宇婕今年過年被媽媽「放鳥」，透露媽媽跑去大阪過年，她笑說平時睡眠不足，剛好利用假期睡飽，而吳婉君在很久前先預定了機票，準備出國放鬆一下。

▲▼ 《炮仔聲》年貨大街掃街活動 。（圖／三立提供）

▲王宇婕（右3）餅乾亂賣嚇壞老闆。（圖／三立提供）

吳東諺先前因得流感養病，被「冷藏」一段時間，現在痊癒歸隊，今年升格人夫的他，將與老婆一起過新年，他表示婚前就跟老婆說過不會做菜沒關係，因為親戚們很會做，她只要開開心心吃年夜飯就好。

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炮仔聲, 陳志強, 吳東諺, 白家綺, 王宇婕, 吳婉君

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