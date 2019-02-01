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學生突闖入飯店房裡　宋旻浩善良反應被讚爆：幫你們簽名

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體WINNER成員宋旻浩雖是團隊裡Rapper擔當，私下個性卻又傻又呆，反轉魅力圈粉十足。他自出演《新西遊記》後人氣爆增，上遍各大綜藝節目，日前隨著行腳節目《團結才能火2》外出旅行，卻被一群學生闖入飯店房裡，現場開起小型粉絲見面會，他與室友盧弘喆親和力十足受到稱讚。

▲▼ 學生突闖入飯店房裡　宋旻浩善良反應被讚爆：幫你們簽名。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼宋旻浩、盧弘喆大方讓學生進房間。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼ 學生突闖入飯店房裡　宋旻浩善良反應被讚爆：幫你們簽名。（圖／翻攝自JTBC）

宋旻浩12月曾出演行腳節目《團結才能火2》，他與盧弘喆結為室友同睡一間房，在飯店辦理入住手續時，恰好被一群學生看到，學生勇敢地跑到兩人的房間敲門，試探性地問「請幫我們簽名」，宋旻浩雖慌張表示「你們怎麼知道我們在這」，但他依舊親切答應「我幫你們簽名」。

▲▼ 學生突闖入飯店房裡　宋旻浩善良反應被讚爆：幫你們簽名。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼宋旻浩、盧弘喆為學生簽名。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼宋旻浩、為學生簽名。（圖／翻攝自JTBC）

盧弘喆開口邀約「讓他們進來吧」，8、9名學生熱鬧地闖入房裡，驚訝地與兩位藝人擊掌、合照，還邊驚呼「哇，家門光榮」。幾位學生突然找上門，但他們意識到自己似乎太魯莽，還反問「我們應該沒有造成麻煩吧」，盧弘喆安慰表示不會，宋旻浩則稱讚他們很善良，進屋還記得要脫鞋。

▲宋旻浩發現女學生喜歡防彈，反應也很隨和。（圖／翻攝自JTBC）

▲宋旻浩發現女學生喜歡防彈，反應也很隨和。（圖／翻攝自JTBC）

現場開啟小型見面會，宋旻浩一個一個幫學生簽名，還主動找學生聊天：「你是防彈的粉絲吧？」當女學生承認時，他反而笑得更開心，最後甚至拿起私人相機拍下幾位學生可愛的模樣，這段節目播出後，宋旻浩、盧弘喆受到稱讚很善良。

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