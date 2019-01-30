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林志玲驚爆「復合言承旭」16年塵埃落定　2人同步回應了！

記者劉宜庭／綜合報導

林志玲和言承旭緋聞一傳多年，結婚、懷孕、復合傳言從沒斷過，但雙方從未正面承認過，雖然前陣子一度傳出世紀復合，戀情到最後卻似乎又無疾而終，讓人霧裡看花。沒想到，近來陸網又傳出2人復合的傳聞，針對此事，雙方於30日同步透過工作人員做出回應了！

▲▼林志玲4問答一口氣「斷開言承旭」。（圖／翻攝林志玲IG、言承旭臉書）

▲林志玲和言承旭情纏16年，緋聞至今仍頻傳。（圖／翻攝林志玲Instagram、言承旭臉書）

林志玲和言承旭情纏16年，網上關於2人之間的緋聞，幾乎從未斷過，2017年在馬來西亞時，雙方還被拍到一起前往健身房，消息一度轟動娛樂界，然而戀情似乎又不了了之，她2018年3月時，更連續回答了多道感情題，澄清自己沒有結婚懷孕，也沒有戀情，更強調不會說謊，一口氣斷開與言承旭的緋聞與烏龍婚訊。

▲▼林志玲同框言承旭上健身房！（圖／翻攝自言承旭全球家族微博）

▲林志玲2017年曾同框言承旭上健身房，但戀情似乎又無疾而終。（圖／翻攝自言承旭全球家族微博）

然而，近來又有大陸抖音平台「大腕娛樂」稱林志玲和言承旭承認復合，甚至語氣肯定地指出「塵埃落定了」，在陸網掀起熱議，不過這次大部分網友大多抱持懷疑態度，不少人也紛紛留言表示，「到底有完沒完」、「煩不煩」、「看膩了」。

針對此事，雙方皆否認復合傳聞，據《新浪娛樂》報導，林志玲30日晚間透過工作人員回應，「姐姐單身。」言承旭方的工作人員，也在同天對外回應是假消息。

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