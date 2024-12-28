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基努李維親曝回歸《捍衛任務5》可能性！　認身體狀況扛不住了

記者劉宛欣／綜合報導

60歲的好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves），曾主演《駭客任務》、《捍衛任務》系列電影，角色形象深植人心，尤其是《捍衛任務》中的「殺神 John Wick」更是受到全世界影迷喜愛，不過，他幾度在訪談中透露，隨著年紀越來越大，身體已經難以承受動作片的高強度，他對於繼續出演這一角色持保留態度。

▲▼《捍衛任務4》基努李維。（圖／車庫提供）

▲基努李維去年推出了《捍衛任務4》。（圖／車庫提供）

在去年的《捍衛任務4》中，約翰維克最終與肯恩（甄子丹飾）聯手反殺侯爵，並一起被高桌會赦免，但故事並未迎來完美結局。傷重的約翰最終倒在教堂前的石階上，電影尾聲則以他的墓碑「摯愛的丈夫」作為收尾。不過，由於片中「死不見屍」，許多影迷認為仍保有主角仍存活的可能性，甚至期待他在《捍衛任務5》中復出。

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▲基努李維預計在自己的800萬豪宅中舉辦婚禮。（圖／路透）

▲基努李維體力不如從前，坦言膝蓋狀態不容繼續折騰。（圖／路透）

《捍衛任務》製片人近日接受訪問時透露：「在拍完第2、3、4集之後，演員與團隊都非常疲憊，尤其是基努，他的身心都受到極大打擊。」還提到基努李維常常說：「我真的不能再拍下去了，我想在這部電影裡死去。」不過，團隊最終仍保留一絲可能性，透過有墓碑但不見屍體的方式，為續集的可能性留下空間。

近日，基努李維再度被問及是否願意出演《捍衛任務5》時，他表示：「凡事都不能說絕對，永遠不要說永遠不會。我內心非常渴望，但我的膝蓋卻在告訴我：『不能再這麼做。』」雖然可能看不到《捍衛任務5》，但基努將在系列外傳電影《捍衛任務：復仇芭蕾》中亮相，同樣飾演約翰威克。該片預計於2025年6月6日在北美上映。

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