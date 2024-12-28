五月天阿信：終於回台灣！　桃園2.5萬人對尬張惠妹：讓大巨蛋震起來　

記者吳睿慈／桃園報導

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版，28日起在樂天桃園棒球場揭開序幕，6場陪伴15萬人迎接最後和最初，雖然首日強碰張惠妹、郭富城、羅志祥分別在台北大巨蛋、小巨蛋、高雄巨蛋開唱，現場仍座無虛席，他們以〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉等嗨歌，全場氣氛嗨到最高點，阿信也笑虧：「五月天在桃園開演唱會，是不是也要讓大巨蛋震動起來？」

▲五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會新年特別版28日在樂天桃園棒球場揭開序幕。（圖／相信音樂提供）

五月天28日一登場以〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈傷心的人別聽慢歌〉等歌揭開演唱會序幕，現場2.5萬不畏戶外寒風盡情揮舞著螢光棒，尖叫聲不絕於耳，場面熱烈。只是今年強碰多位歌手開唱，怪獸自嘲「（歌迷）說今年票比較好買」，阿信妙回「不好買的話跟冠佑說，他可以送一些（票）。」在唱完〈離開地球表面〉後，他再度提到大巨蛋演唱會，炒繞全場氣氛嗨喊：「五月天在桃園開演唱會，是不是也要讓大巨蛋震動起來？」隨即獲得全場歡呼，而回到家鄉的他們，阿信也嗨喊「五月天終於回到台灣！」

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▲▼五月天在低溫14度開唱。（圖／相信音樂提供）



現場低溫14度，5人抖得直發抖，在唱完〈約翰藍儂〉時，阿信爆笑忘記腳本上的聊天內容，忍不住自嘲「這段是什麼？」瑪莎急忙提醒「本來要介紹五月天的專輯」，他才緊急開口問歌迷有沒有去過唱片行「光南、玫瑰、八大有去過嗎？」瑪莎幽默回虧「什麼是八大？我只聽過五大（唱片），八大應該不能買唱片吧？」全場笑出來。

五月天《回到那一天》演唱會從舞台到曲目緊扣25年來的音樂軌跡，蘊含他們歷年來最驕傲的歌曲和最瘋狂的巡迴演出，在和歌迷度過25年悠悠的歲月，每一次相聚都要呈現新的感受與驚喜，這回演唱會增加260顆環場燈具，全場沉浸在目不暇給的聲光視覺之中，舞台方面新增「超電磁MAYDAY EXPRESS巴士」舞台，與主舞台、貝貝鍋舞台連成一線，打造229.21米長延伸舞台，穿越搖滾區直接直搗看台區最深處，讓四面八方的歌迷都能和五月天超近距離。

▲五月天冷到台上說錯話。（圖／相信音樂提供）



除了硬體、視訊和歌單的驚喜外，五月天寵粉無限！特製15萬個五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱透明回憶百寶袋，在歌迷入場時發送，供歌迷收藏！另外也宣布將在31日晚上22點25分將在相信音樂YouTube頻道播出《五月天 2025線上跨年演唱會》，1年最美好的結束，有5月天陪你跨年倒數，更串聯北、中、南三個威秀影城的影城特映場，超限量座席，開放歌迷限時索票，索票時間於28日中午12點，索票平台請洽拓元售票系統。