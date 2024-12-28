羅志祥不忍了！　演唱會上宣布「拒提這3字」：今晚都不會說

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）今（28日）在高雄開唱，由於今晚他撞場台北大巨蛋張惠妹、桃園棒球場五月天及台北小巨蛋郭富城演唱會，小豬說：「阿妹在台北三天三夜，我們在高雄鬧翻天！」不過他也說，今天自己要挑戰一件從來沒做過的事，「很多人說羅志祥演唱會只會說尖叫聲，難道表演時候都不要叫？但我從第一part到現在都沒說過『尖叫聲』，我今天不會說出這三個字！」

▲羅志祥今晚在高雄開唱。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

羅志祥「2025羅志祥30巡迴演唱會」28日於高雄巨蛋展開首場演出，演唱會舞台特別打造成遊樂園，象徵著羅志祥就像遊樂園般散播快樂給大家，也是他出道30年一直以來的初衷，舞台上更有象徵乘載幸福的摩天輪，感謝粉絲一路相伴，此次依然準備抽獎好禮，最大禮是「iPhone16」及「閨蜜機」移動式智慧螢幕及紅包，他開玩笑說參加演唱會抽到的禮物價值，可能比門票還貴，自己都替歌迷們感到划算。

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演唱會一開場，羅志祥即現身在摩天輪頂端，為演出揭開序幕，當唱到〈愛投羅網〉時，舞者們更驚喜從舞台兩側溜滑梯出場，觀眾進場時還有馬戲團與小丑的表演，在場內與粉絲近距離互動；此次除了遊樂園的舞台及延伸舞台外，也砸重本搭出360度延伸環狀舞台，羅志祥霸氣說：「演唱會沒在考慮預算，只有不斷的加碼！」

▲羅志祥說今晚絕不說「尖叫聲」三個字。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）

去年的「巨蛋跨年煙火秀」讓歌迷記憶猶新，今年羅志祥追加一倍半的煙火，總時長達一分半，甚至加碼水幕秀，而在水幕秀開始前，羅志祥更開玩笑說：「好像要下雨了。」隨即舞台水幕秀驚喜登場，搭配著羅志祥一系列抒情慢歌〈我不會唱歌〉、〈搞笑〉等超過10首經典作品，全場跟著浪漫大合唱。

今晚演出後，接著31日還要繼續唱，在體力及體態上，羅志祥也靠運動及飲食維持，透露在彩排當天早上是70公斤，「總彩完通常會大流汗，結束後我不吃東西應該可以再瘦一點，理想是68、69公斤左右登台。」

▲羅志祥今晚依然準備抽獎禮物送粉絲。（圖／華納音樂☓寬宏藝術提供）