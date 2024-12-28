趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思因被拍到癱坐輪椅的照片引發關注，工作室於27日發表聲明證實消息，狗仔更爆料是因為她和《戀人》劇組鬧不愉快，加上長期受輿論攻擊罹患重度憂鬱，據悉，160公分的她體重只剩38公斤，瘦得骨頭清楚可見，而有粉絲怒轟她的老闆在這時候還出去旅遊，氣憤要求工作室出來給交代。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博／趙露思）



趙露思被拍到精神狀態不佳被送醫，身體幾乎蜷縮在輪椅上，助理為她蓋上圍巾，整體狀態顯得相當疲憊，工作室提到她18日突然感到不適送醫，正在休養中。粉絲心疼翻出她近期的工作行程，發現幾乎沒有休息時間，又飽受惡評攻擊，160公分的她瘦到只剩38公斤，令人不捨，而據傳她的老闆此時正在外旅遊，惹火粉絲開罵。

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▲趙露思暴瘦。（圖／翻攝自微博）

此外，知名狗仔劉大錘爆料指出，趙露思是罹患嚴重憂鬱症，主因是今年趙露思被爆出很多次負面風波，自己下了很大心血的新劇《戀人》劇本又貨不對版，她想改劇本，導演和製片人兩夫妻不同意，導致憂鬱症加重，更有人指出14號她其實就已經不對勁，開始靠吸氧硬撐完成拍攝，怒斥劇組無視演員健康狀況，要求出面交代。

▲趙露思送醫。（圖／翻攝自微博／趙露思）

