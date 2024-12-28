快訊／辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了　揭交往時間：小孩不是失誤

記者吳睿慈／綜合報導

南韓辣模文佳菲（Moon Gabi）為影帝鄭雨盛生下一子，但兩人的關係模糊，外界皆認為他們是砲友意外懷孕，她沉默將近1個月多，28日突然發出長文，沉痛表示「小孩不是失誤」，並透露兩人直到2023年12月31日都是抱著好感、互相了解的交往關係，而她選擇沉默的原因是為了保護小孩與孩子的爸，卻遭傳威脅結婚，令她無法容忍。

▲辣模文佳菲遭指「鄭雨盛砲友」不忍了，強調「小孩不是失誤」。（圖／翻攝自文佳菲IG）



文佳菲11月底公開兒子的日常，消失螢幕前多年，突然宣佈當媽，震驚粉絲，更令人驚訝的是，孩子爸竟是鄭雨盛。對此，鄭雨盛強調「不會結婚，但會對小孩負責」，就此兩人的「床上關係」瘋傳，但鄭雨盛從未正面提及，女方文佳菲則是處於沈默狀態。這段期間，更有新聞報導直指，文佳菲拿小孩威脅鄭雨盛要求結婚。

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消失近1個月，文佳菲28日發文反擊，表示自己沉默是為了保護小孩與孩子的爸，她以「那個人」當作鄭雨盛的代名詞，「我和那個人是從2022年某個聚會見面後，對彼此的了解越來越深，然後好好地交往，直到2023年最後一天都還在交往，2024年1月的某天是我們見過的最後一天，後來就再也沒見過孩子的爸爸，我從來沒有因為懷孕了，而向那個人提出要結婚。」

▲文佳菲認了與鄭雨盛緣分已盡，但「小孩不是失誤」，盼各界克制揣測性言論。（圖／翻攝自文佳菲IG）



文佳菲坦言「我和那個人的緣分已經盡力了」，但兩人是在自然而然、健康的交往下，收到了一份禮物般來臨的孩子，「與孩子的見面也是我們兩個身為父母所做出的選擇，肚子裡的孩子一起悸動、一起笑的每個幸福瞬間都是肯定的，不能因為我們兩人現在有點不太一樣的關係，就認為孩子是失誤、認為孩子長大會不幸，我認為這是不對的。」

文佳菲二度強調，「小孩不是失誤，絕對不是失誤所造成的結果」，她很感謝老天給予的珍貴禮物。文內兩大重點，她反擊自己從未威脅鄭雨盛要結婚，以及孩子是在兩人的溝通之下生下來、並非失誤，作為母親，她勇敢現身，希望未來不要再出現她與小孩的揣測性言論與惡意批評。