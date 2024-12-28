趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸人氣女星趙露思於27日深夜傳出掛急診的消息，被網友拍到她坐在輪椅上、精神不濟的照片後引發擔憂，工作室27日下午發聲明證實她早在18日就出現了身體不適的狀況。隨著她坐輪椅的照片在社交媒體上瘋傳，相關話題迅速登上熱搜榜，趙爸爸也親自發聲回應她的現況。

▲趙露思。（圖／翻攝自微博）



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針對趙露思的健康狀況，工作室發表聲明證實她早在18日就身體不適，前往醫院接受檢查和治療，聲明中提到趙露思在接演新劇《戀人》後，為了前期準備工作投入了大量時間與精力，目前正遵循醫囑進行休息，希望能早日康復。事後有不少網友在趙露思的粉絲團中分享趙爸爸回應截圖，已經替女兒發聲報平安，表示正在好好休養中，呼籲大家不必過於焦慮。

▲趙露思爸爸發聲。（圖／翻攝自微博）



此外，知名狗仔劉大錘爆料指出，趙露思是罹患嚴重憂鬱症，主因是今年趙露思被爆出很多次負面風波，自己下了很大心血的新劇《戀人》劇本又貨不對版，她想改劇本，導演和製片人兩夫妻不同意，導致憂鬱症加重，更有人指出14號她其實就已經不對勁，開始靠吸氧硬撐完成拍攝，怒斥劇組無視演員健康狀況，要求出面交代。

▲趙露思爸爸陪在一旁攙扶女兒。（圖／翻攝自微博）