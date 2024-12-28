納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

記者王靖淳／綜合報導

藝人納豆（林郁智）今年11月向交往8年的女友依依（陳依依）求婚成功，小倆口昨（27）日現身戶政事務所完成結婚登記。不過，依依今（28）日發文曬出一張截圖，透露7年前曾有網友留言不相信他們會結婚，甚至揚言要把包皮割下來吃掉。為此，依依霸氣表示：「我們做到了，記得要履行承諾！」

▲納豆、依依登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／sherry11ee）

透過依依曬出截圖可見到，有網友在她和納豆同框上節目的影片底下稱「能結婚，我把包皮割下來吃掉！」如今小倆口喜結連理，依依翻出留言，並用調侃語氣向該網友喊話：「7年前，你的話我記下來囉，我們做到了，就等你履行承諾囉！」同時也在文中表示：「我們做到了！接下來換你了！」並補充說道：「自由心證～我們就不追查了。」貼文曝光後，吸引大批網友留言表示「水啦」、「恭喜」、「做得好」。

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▲依依透露7年前有網友不信他們會結婚。（圖／翻攝自Threads／sherry11ee）

事實上，依依與納豆完成結婚登記後，雙雙透過社群發文寫下感動心情。依依感慨表示，雖然一輩子很長，但她認為與納豆的相遇太晚，「還好你腳短短的，可以陪我慢慢走。」並強調即使未來步伐不同，也會彼此等待，攜手走向幸福，「我們一起走向幸福，就夠了。」此外，納豆則在文中坦言，過去沒想過能娶老婆，更何況是讓大家都羨慕的好老婆。為此，他感性表示：「去哪裡找一個真心這麼愛我的人，沒想到被我等到了。」