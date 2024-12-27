《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵

記者吳睿慈／綜合報導

等了3年，南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》於26日上線，卻反應不如預期，外媒報導負評居多「完全失望」、「故事太拖」、「《魷魚2》亮起紅燈」。對此，戲劇公開當天，導演黃東赫接受《美聯社》採訪，他表示「第三季會更好看」，並曝光了下一季上線的時間點。

▲《魷魚2》上線後因節奏慢被劇迷批評「很失望」。（圖／翻攝自Netflix）



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▲《魷魚2》負評居多，多數認為不如預期、太拖戲。（圖／翻攝自Naver）



《魷魚遊戲2》評論不如預期，多數觀眾認為「故事節奏太慢」，「遊戲到第三集才進行」、「人物支線過多」，導致外媒負評不斷，然而，評論雖然罵聲居多，戲劇還是有一定聲量，各家品牌聯名商品一併推出，劇迷直呼「可愛」。

▲《魷魚2》導演表示「第三季更好看」。（圖／翻攝自Netflix）



面對各界的批評聲浪，導演黃東赫26日接受《美聯社》採訪，他表示「第三季會更好看」，並表示「下半段會是完全不一樣的氛圍」，至於下一季上線的時間點，他正面回答「應該快要公佈了，會與Netflix協商好，可能會落在2025年的夏天或秋天播第三季」。

▲《魷魚遊戲2》好友死亡，很有可能致使奇勳黑化，又或者做出其他決定。（圖／翻攝自Netflix）



黃東赫也坦言「我現在說什麼都可能會爆雷，所以回答時會有點小心翼翼」，針對下一季的劇情內容，他給予提示：「在第二季時，奇勳失去了所有東西，包含珍貴的朋友，所有計畫都失敗了，那麼你們覺得奇勳接下來會做什麼？奇勳會做出怎樣的選擇？奇勳會反抗還是放棄？全都在第三季裡，我覺得可以看到與第二季完全不同的奇勳。」導演所言，下一季重點極有可能放在主角「奇勳」身上。《魷魚遊戲2》現已在Netflix全集上線。