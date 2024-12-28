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歐陽靖兒哼《魷魚》英熙娃娃歌　機會教育秒被1句話逗樂

記者王靖淳／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》於26日全球上線，許多劇迷熬夜追完，事後更在社群分享觀後感想，出現正反兩派評論，就連女星歐陽靖都在IG發文透露，自己藉由劇情內容來對4歲兒子機會教育，不料對方最後的反應卻令她相當哭笑不得。

▲▼歐陽靖。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

▲歐陽靖會在社群分享親子日常。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖提到，雖然《魷魚遊戲》依分級制度應屬成人觀看，但其鮮豔的視覺效果與遊戲內容，仍吸引不少小孩模仿。她回憶當時第一季剛開播不久後，有父母在萬聖節、聖誕節將孩子打扮成劇中角色，並指出部分網友批評這種現象在槍擊問題嚴重的歐美幾乎不可能發生。她透露，《魷魚遊戲》風靡全球時，兒子新醬年僅一歲，還未接觸這類內容，不過當她帶兒子去公園時，卻見到小學生玩變調版的「一二三木頭人」，甚至模仿劇中槍擊動作。

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▲《魷魚遊戲2》於26日全球上線。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》於26日全球上線。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

歐陽靖表示，如今新醬已4歲，雖然她未讓新醬接觸該影集，但卻發現兒子會哼唱劇中「英熙娃娃」的旋律。面對這樣的情況，歐陽靖以輕鬆的方式進行機會教育，向新醬解釋劇情：「他是講一些大人沒有乖乖存錢，只好去參加一種game，但是輸了就會死翹翹。」同時也嘗試藉機引導兒子，告訴他要學會理性消費，不要一直買樂高，沒想到對方卻回應她：「要去家樂福買，比較便宜～」讓歐陽靖聽完後哭笑不得。

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