趙薇前夫被爆「婚內出軌生子」還拖著不簽字！　離婚時間軸曝光

記者劉宛欣／綜合報導

48歲的中國大陸女星趙薇靠著《還珠格格》中的小燕子走紅，與富商黃有龍於2008年結婚，兩人育有一女，黃有龍因巨額債務問題成為輿論焦點，她也牽涉其中，陷入遭封殺的窘境。她28日無預警宣布離婚，並強調與前夫的所有言行已無關聯。該消息一出迅速引發網友熱議，甚至有知情人士爆料，黃有龍早已另組新家庭。

▲趙薇與黃有龍離婚。（圖／翻攝自微博）

趙薇的離婚公告一經發布，立即登上微博熱搜榜，許多網友湧入留言支持。知名博主「踏浪之帆」更發文替趙薇發聲，表示「黃先生的鍋，請他自己扛，不要都扣在趙薇身上了！」並補充時間軸還原離婚過程。他指出2019年趙薇就已與黃有龍分居、申請離婚，但男方不斷拖延不想簽字，2020年因疫情進一步耽擱，直至2021年趙薇突然遭列為劣跡藝人的事件爆發後，才終於完成離婚手續。還有人爆料只出黃有龍目前已在國外與他人重組家庭。

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▲知名博主爆料兩人早在2019年就提離婚。（圖／翻攝自微博）

此外，有網友於留言區爆料稱，黃有龍婚姻期間曾出軌家庭教師，如今已與該名教師再婚並育有子女，並且居住在國外。這些爆料再度掀起熱議，但目前趙薇與黃有龍對相關傳言均未做出回應。趙薇的切割聲明僅正式宣告她的婚姻畫下句點，背後的更多細節仍有待當事人進一步說明。