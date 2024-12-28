陳文茜罹癌認了：病程進展太快！　最後錄影時間點曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜最近發文坦言，罹患比肺腺癌更惡的黑色素，且是四期擴散多個器官，並證實再裝上人工血管。今（28）日她透過臉書發文親吐近況，透露病程進展迅速，迫使她立即開始免疫治療，「今天晚上、明天晚上，將是我體力恢復前的最後錄影。」

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜透露自己今天如常抱病錄節目《文茜的世界周報》後，於晚上入院台大總院接受治療。她坦言，經美國哈佛大學附屬醫院兩位專家建議，她決定不再尋求第二意見，專注進行免疫治療。陳文茜提到，這是控制病情的唯一方法，並引用好友醫生的信心保證：「不要害怕。」

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▲陳文茜發文親吐近況。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜坦言自己對其他免疫疾病與免疫治療是否衝突有所擔憂，但醫師一致認為可以有效控制，讓她更加安心。面對挑戰，陳文茜展現堅毅態度，並強調：「我會回來！不會是句點。」她表示接下來幾晚將是錄製節目的最後階段，待體力恢復後將繼續工作。她以正向態度勉勵自己和讀者，「人生只有一個句號，不要隨便用掉它。」