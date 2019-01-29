高亢輕柔..竟是蕭敬騰唱的！噴演技演心理師「連歌聲都入戲」

記者盧薇淩／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰所主演的2019年全新影集《魂囚西門》，改編自作家九色夫同名小說，是一部以心理、驚悚相關題材為主的戲劇，將於2月16日起每週六晚上9點在公視首播，除了在戲中擔綱要角，老蕭這次更受邀為影集演唱主題曲《Haunting Me》，與平時渾然不同的歌聲，更是老蕭思考後以劇中角色為基底，所詮釋的唱腔，讓首次聽到這首歌的聽者都感到驚艷不已。

▲蕭敬騰拍攝《魂囚西門》並演唱主題曲 。（圖／華納提供）

老蕭飾演一位從美國回台後在西門町職業的心理師魏松言，意外開啟了幫鬼做心理諮商的旅程，而這次更是他首部完整演出的電視劇，拍攝的過程讓他十分享受。為何會接下這部戲？老蕭提到劇本深深擄獲他心，也說到自己拍戲的原則是脫離「蕭敬騰」這個身份，所以過去凡是與音樂相關的角色邀約，尤其是要他在戲中唱歌、演鼓手、吉他手等，都不會有太大的興趣，笑說擔心觀眾看了會「出戲」，然而這次心理師魏松言的身份則令他感到有興趣及挑戰性，於是當接到邀請後，老蕭二話不說的就答應接下這次的演出。

▲蕭敬騰演唱主題曲，以不同唱腔詮釋 。（圖／華納提供）

這次老蕭應製作團隊之託演唱戲劇主題曲，歌曲唱出劇中人的故事與心情，而也因為這部戲將同步在全球Netflix上檔，這首歌則特別以英文填詞；當初老蕭一收到這首歌的詞曲，即表示非常喜歡，在錄音室也僅花了2小時就錄製完畢，有趣的是，大部分的人第一次聽到這歌，都不會想到這首歌主唱竟是老蕭，因為歌曲中既高亢又帶些輕柔的嗓音，跟過去大家聽到充滿爆發力的老蕭相當不同，也讓許多第一次聽這首歌的聽眾表示十分驚豔，而老蕭也分享，這次是刻意不用大家所熟悉的「蕭敬騰」式唱法來詮釋這首歌，希望能更貼近角色。

▲蕭敬騰飾演心理師。（圖／華納提供）