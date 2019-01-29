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深夜指纏《女兵》楊雅筑　博焱經紀人掛保證：他是好男人

記者林奕如／台北報導

楊雅筑在《女兵日記》中出演李淑靜一角，再度受到關注，13歲就出道的她，曾與許多男星都傳過緋聞，被封演藝圈發電機。這次她和劇中飾演「班長」的男星博焱被拍到深夜指纏，她一度醉倒在男生胸膛，十分曖昧，是否有機會發展「辦公室戀情」，男方經紀人不把話說死，表示：「有發展也很好，我公開幫藝人徵婚。」

▲博焱喝楊雅筑合作《女兵日記》爆緋聞。（圖／博焱臉書）

▲博焱和楊雅筑被媒體拍到深夜指纏曖昧。（圖／翻攝楊雅筑臉書、博焱臉書）

楊雅筑合作的對象包括范植偉、明道，都曾傳出過緋聞，她一度淡出演藝圈，但這次在《女兵》演出，再度出現在觀眾面前。根據《鏡週刊》報導，她和博焱現身信義區進入夜店，過不久兩人走出夜店，男方大膽地把手往女方的背撫摸，肢體藏不住曖昧。

▲博焱喝楊雅筑合作《女兵日記》爆緋聞。（圖／博焱臉書）

▲博焱和楊雅筑合作《女兵日記》爆緋聞。（圖／博焱臉書）

直到凌晨4點兩人一起搭上Uber，返回女方住處，一下車楊雅筑踉蹌整個人倒在博焱身上，但最後女方自己上樓，沒有更進一步發展，男方路邊攤吃宵夜。《ETtoday星光雲》致電博焱經紀人，經紀人表示，就是正當的交朋友，劇組大家感情都很好，他平常舉動也很紳士，會幫女性友人拿包包、幫牽醉酒的友人。

對於戀愛發展，博焱經紀人不把話說死，「有發展也很好，我幫旗下藝人們公開徵婚，年紀都是適婚年齡。」，她更掛保證：「他是好男人。」女方經紀人則回應：「有關涉及藝人隱私問題，經紀公司不方便做回應，謝謝關心。」

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

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博焱, 楊雅築, 女兵日記, 女力報到

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