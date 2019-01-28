婚禮進場紅毯西裝男竟是「蔡旻佑」　新娘嚇傻：新郎沒這麼瘦！

記者林彥君／台北報導

熊熊和KID主持《RUN新聞》，在最新一集兩位主持人扮成「一日夫妻」見習婚宴，蔡旻佑更現身ETtoday記者許逸群婚禮，演唱《我可以》和《好不好》，讓全場賓客又驚又喜。在突擊前KID和熊熊討論戰術，KID笑說蔡旻佑有高顏值，出場後會搶掉新郎風采「新娘可能會後悔。」

▲熊熊和KID主持《RUN新聞》，和蔡旻佑突擊婚禮。（圖／ETtoday）

▲蔡旻佑突擊婚禮，讓新人又驚又喜。（圖／ETtoday）

新人許逸群笑自認長得很可愛，有和蔡旻佑不同風格的魅力，不擔心注意力被搶走。許逸群透露，本來在婚禮中，安排自己唱《我可以》的橋段，但最後怕會獻醜而作罷，不過KID和熊熊認為新郎自己唱，新娘反而會感動落淚，果然許逸群唱第一句，就讓新娘眼泛淚光。

▲KID主持《RUN新聞》突擊婚禮，被伴娘團吸引。（圖／ETtoday）

蔡旻佑登場全場賓客放下手中碗筷，大聲尖叫，許逸群抱著花束進場，新娘驚喜掩嘴，許逸群哽咽說：「我覺得從我們認識到結婚非常不容易，未來可能遇到困難，我們一定能一起面對走下去，幾十年後我比你早離開，我把握相處日子，我愛你老婆。」暖暖宣言，讓現場感動萬分。

▲熊熊和KID在《RUN新聞》扮演夫妻。（圖／ETtoday）

KID和熊熊在婚宴中扮演打氣團，事前在後台和蔡旻佑討論策略，要讓新娘有難忘的回憶，蔡旻佑笑說「好像是自己的人生大事，我好緊張。」許逸群緊張到在進場前難掩緊張，KID打趣緩和新人情緒，鼓勵說：「老婆只有一個，這輩子只唱這首歌，應該不會唱第二次了！」

▲熊熊和KID大方放閃。（圖／ETtoday）

新娘在婚宴結束後透露，蔡旻佑進場時，一開始因為現場燈光強沒看清楚，心想：「不是！怎麼這麼瘦，應該不是許逸群，後來發現竟然是蔡旻佑！很驚喜。」後來在蔡旻佑介紹新郎進場，看到許逸群捧一束花走進來，雖然很蠢，但好感動。