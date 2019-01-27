孫生消失《麻辣》傳訊「好想妳」　利菁心疼說話了

記者林彥君／台北報導



利菁今（27日）出席藝起愛慈善拍賣會，網紅孫生過去是中天《麻辣天后傳》的助理主持人，近期爆出孫生因YouTube頻道鬧雙胞，造成暫時無法主持，利菁說後續孫生是否回歸要看節目安排，無奈說：「製作人給我誰，我就跟誰配合，孫生教一年已有感情，結果他要走了。」

▲利菁出席御多利春拍藝起愛慈善拍賣會。（圖／記者周書羽攝）

利菁說，孫生私下有跟她說「我好痛苦，怎麼辦？我想你啊啊啊啊。」利菁笑虧，「一直啊啊啊，好意淫喔。」利菁笑說，孫生一開始只會講口頭禪「地！」教到現在已經會主持，兩人也很有默契，爆出合約糾紛，無法繼續搭檔很可惜，讓利菁心疼又為難，「他是很可愛的孩子，缺乏愛，我們給他愛，也許有幫助，他的本性真的很好。」

▲孫生（右起）曾和利菁、李懿一起主持。（圖／中天提供）

在利菁心裡，孫生就是個孩子，也提醒孫生要正視合約內容，「孫樂欣說的沒錯，等合約理乾淨，我們再說。」強調和孫生約好吃年夜飯不會變，往年過年利菁都是到桃園和公婆一起吃年夜飯，今年特地在台北訂一桌1萬5000元的菜色，把親戚邀請到台北和孫生吃團圓飯，至於會不會包紅包給孫生？利菁笑說：「他到我家應該要包給我，算了，他不要到我家還流口水、尿噴滿地就好。」

▲利菁出席御多利春拍藝起愛慈善拍賣會，擔任拍賣官。（圖／記者周書羽攝）