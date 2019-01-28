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「反骨男孩」找孫安佐同框　酷炫曝網紅業配文價碼

記者林彥君／台北報導

「反骨男孩」成員孫生今（28日）出席《菲生不可》記者會，酷炫當神秘嘉賓站台，狄鶯的兒子孫安佐近期躍升網紅，反骨男孩也有找孫安佐拍片合作，孫生說：「小朋友難免會犯錯，我有教他跳懺悔之舞獻給社會大眾。」未來也不排除找孫安佐加入團隊。

▲▼《菲生不可》《美妍公社》開播,孫生,梁芸菲,小A辣,酷炫。（圖／記者季相儒攝）

▲《菲生不可》《美妍公社》開播，小A辣、孫生、酷炫和梁芸菲。（圖／記者季相儒攝）

孫安佐和酷炫家很近，未來也會常有合作機會，孫生認為孫安佐就是一個愛看動漫的小孩，私下人也非常好，認為孫安佐很有觀眾緣，年紀又輕很有潛力。孫安佐推出健身影片，在一個月就擁有10萬人次訂閱，近日也接到業配，酷炫建議網紅有賞味期，「有些人合作是貪圖當下名氣，眼睛一定要看清楚。」酷炫說反骨男孩拍片時常遇到瓶頸，要不斷推陳出新。

酷炫透露，近半年網紅竄起，人人都開YouTube頻道，業配價碼混亂，「每個人都可以接，500元也可以接一篇，也可以倒貼錢拜託廠商給業配，我希望法拉利贊助我一台車，我願意免費拍影片。」

▲▼《菲生不可》《美妍公社》開播,孫生,梁芸菲。（圖／記者季相儒攝）

▲《菲生不可》開播，主持人孫生和梁芸菲。（圖／記者季相儒攝）

孫生、梁芸菲和小A辣、Mia小米兒、和家穎主持新節目 《菲生不可》、《美妍公社》，現場寫春聯募集愛心年菜，孫生和酷炫會趁拍片的空暇時間去淨灘和倡導驗愛滋病等公益活動，也會去關懷老人，呼籲年關將近，社會應多關懷弱勢團體。
 

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關鍵字

孫生, 孫安佐, 反骨男孩, 酷炫

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