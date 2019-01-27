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《聲林》許莉潔戒澱粉「餓到瘦一圈」：每天叫醒我的是早餐

記者林彥君／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》第三名許莉潔，為讓自己體態更好，靠晚上戒吃澱粉搭配重訓，在3個月內成功瘦下10公斤，哥哥是她的小老師，不停語重心長勸她控制飲食，避免復胖，許莉潔笑說，對於被罵豬已經免疫，哥哥對她都是溫柔提醒，「說我豬，對，我就是，我激不得就是要吃。」

▲▼許莉潔。（圖／許莉潔提供）

▲許莉潔瘦身有成。（圖／許莉潔提供）

許莉潔過去習慣有壓力時，靠吃東西紓壓，透露減肥過程讓她很痛苦，半夜會想起床吃東西，「肚子餓時我逼自己不能醒，所以每天叫醒我的不是夢想，是早餐，真的太餓了！」許莉潔很怕熱，即使是寒流來襲，個性海派的她也會笑到冒汗，所以會自備小電風扇讓自己隨時散熱，笑說「我唱抒情歌也會噴汗。」

許莉潔家裡是開火雞肉飯，她平時練唱外，都在店裡幫忙賺零用錢「當店花」，她過去在校園比賽就得過6座冠軍，透露以前參賽都不讓家人到場打氣，這次節目總決賽家人特地店休，到現場幫她加油，讓她很感動。

▲▼許莉潔。（圖／許莉潔提供）

▲許莉潔近期戒澱粉搭配重訓。（圖／許莉潔提供）

許莉潔曾說對外表沒自信，透露參賽時家人比她更在意網友評價，「尤其是我哥，他每一則留言都很清楚，非常Care。」哥哥很疼她，最氣網友在她晉級時留言說比賽是內定，每次看到不理性的留言都想回覆。

▲▼許莉潔。（圖／許莉潔提供）

▲許莉潔。（圖／許莉潔提供）

▲▼《聲林之王》選手訪問,許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

▲《聲林之王》選手許莉潔。（圖／記者李毓康攝）

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