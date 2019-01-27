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《聲林》冠軍李友廷開唱「台下歌迷40人」曝：決賽若有「她」不會贏

記者林彥君／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》總決賽冠軍李友廷以119票險勝115票的林孟辰，李友廷沒想過自己第一名，謙虛說沒進入七強的李佳歡、孫肇谷等選手，若在決賽碰到，自己未必會贏，「直到最後一刻，我都不覺得自己是冠軍，林孟辰的現場的表演令人震懾，他是在台上絲毫未保留的表演者。」

▲▼ 聲林之王》冠軍李友廷專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲《聲林之王》冠軍李友廷國中開始接觸音樂。（圖／記者周書羽攝）

李友廷在《聲林》決賽播出當天到高雄演出，回程在高鐵上打開手機看ETtoday的首播時，已經輪到其他選手，「我錯過我自己了。」李友廷參賽後，接到的演出增加，關注的歌迷也變多，他透露去年5月到台中表演，「那時候門票才賣出40張。」但今年1月18日在台中辦演唱會，1100張門票售完。

▲▼ 聲林之王》冠軍李友廷專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲《 聲林之王》冠軍李友廷近期要在台北開唱 。（圖／記者周書羽攝）

李友廷樂觀的說，之前台下歌迷大概40個人左右，門票賣出後還心想：「哇！竟然賣出40張，當時不覺得少。」挑戰千人場地，他坦言剛開始有點擔心，台中場門票不但售完，日前的台北場演唱會也秒殺，讓他心裡更踏實，「我站在台上才知道，原來1100個人的畫面是這樣，唱到第3、4首才習慣。」

▲▼ 聲林之王》冠軍李友廷專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲《聲林之王》冠軍李友廷在音樂中跟自己對話。（圖／記者周書羽攝）

李友廷在總決賽自彈自唱創作《誰》，歌詞「誰，能夠找到我」真摯的演唱超催淚，讓導師蕭敬騰大讚「快哭了，好愛你的作品。」李友廷每首創作，會因為心境讓歌有不同詮釋，《誰》創作初期不是在講自己，而是以素描的方式在描繪他人的心境，「唱歌就像一段漫長的自我對話，當我唱了400遍後，發現歌好像在說自己。」

他常在腦海上演小劇場，先思考「應該講的話」後才說出口，把握每段溝通都「成功」，要求自己避免講出廢話，「我在訪談中，腦海會有超高速的小劇場在演，我無法阻止。」

▲▼ 聲林之王》冠軍李友廷專訪 。（圖／記者周書羽攝）

▲《聲林之王》冠軍李友廷透露，曾想當畫家。（圖／記者周書羽攝）

李友廷在大學三年級就把音樂立定成未來職業，他小時候曾幻想要當畫家，國中有個朋友，常找他一起參加英語歌唱比賽，讓他開始接觸音樂。高中他嘗試創作，有些歌至今仍被保留，「我大部分都是趁國文跟數學課上課時寫歌，老師對不起。」音樂，對他來說是唯一會的事，在音樂領域精益求精，笑說：「沒想過要放棄，因為我只會做這個了。」

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