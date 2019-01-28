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KID「親吻十指緊扣」見習婚禮　拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

記者林彥君／台北報導

熊熊和KID主持《RUN新聞》，節目一開始熊熊穿上以超深V白色禮服，和KID十指緊扣，更和KID近距離借位接吻，現場狂冒粉紅泡泡，讓網友暴動，熊熊和KID體驗「一日夫妻」，KID牽著熊熊甜蜜宣示：「我跟熊熊結婚了。」

▲▼KID和熊熊錄《RUN新聞》。（圖／ETtoday）

▲KID和熊熊錄《RUN新聞》。（圖／ETtoday）

過去節目曾邀請品冠突擊婚體，之後大批粉絲湧入私訊，希望有明星可以突擊婚禮。粉絲最愛看的婚禮突擊又來了，這次蔡旻佑突擊ETtoday星光雲記者許逸群的婚宴，許逸群和交往2年的女友步入婚姻，蔡旻佑在會場演唱《我可以》獻上祝福，KID牽著熊熊在台下見習，更隔著酒杯接吻，互動甜蜜。

▲▼ 熊熊和KID突擊婚禮。（圖／ETtoday）

▲熊熊和KID在節目中當一日夫妻。（圖／ETtoday）

在婚宴前發生小插曲，KID走到禮金櫃檯掏出紅包，大方指著熊熊說說我們是夫妻，放閃說紅包要一起包，讓熊熊更甜喊「謝謝老公」，沒想到紅包包錯場子，讓禮金人員傻眼，現場大笑糗翻天。

▲▼ 熊熊和KID突擊婚禮。（圖／ETtoday）

▲▼ 熊熊和KID突擊婚禮當一日夫妻，更借位放閃。（圖／ETtoday）

▲▼ 熊熊和KID突擊婚禮。（圖／ETtoday）

▲《RUN新聞》突擊許逸群的婚禮，蔡旻佑現場祝福。（圖／ETtoday）

KID和許逸群私下是好友，KID透露，原以為許逸群是單身漢，沒想到要結婚了，說著說著KID牽起一旁的熊熊說：「這個人怎麼這麼沒有禮貌，在我失戀時問我要不要參加婚宴，我回他，我會牽女友去，沒想到牽著老婆到場。」KID不停放閃，閃瞎在場單身漢。

▲▼KID和熊熊錄《RUN新聞》。（圖／ETtoday）

▲KID、蔡旻佑和熊熊錄《RUN新聞》。（圖／ETtoday）

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