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楊丞琳睽違12年同框「她」　經典組合…網一看噴淚：OMG

記者許皓婷／綜合報導

藝人楊丞琳最初以女團4 in Love正式踏入演藝圈，隨後轉戰戲劇圈表現亮眼，更跨足大螢幕，拍過不少經典作品。她24日PO出和曾合作過電影《刺青》的港星梁洛施的合照，兩人久違同框的畫面，更讓粉絲勾起回憶。

▲楊丞琳同框梁洛施。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳拍過多部電影作品。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

楊丞琳24日在IG上PO出和梁洛施聚餐的合照，她表示：「沒想到上次見面，居然是Bella（梁洛施）懷著五個月雙胞胎的時候。」她更感慨地說：「更沒想到我們合作刺青時，她才18歲，而現在我們都是三字頭的女人了。」她也開心地透露兩人雖然住在不同城市，但關心一直都在。

▲楊丞琳同框梁洛施。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳同框梁洛施。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳、梁洛施私下聚餐。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

楊丞琳2007年和梁洛施搭檔演出女同志電影《刺青》，當時上映後大獲好評，由她主唱的電影主題曲《小茉莉》也一炮而紅，更入圍第44屆金馬獎最佳原創電影歌曲。

而楊丞琳和梁洛施再度同框，兩人當初合作《刺青》的畫面，也勾起大票粉絲的回憶，紛紛留言：「超喜歡小茉》」、「天啊好懷念刺青」、「哇經典組合❤」、「希望兩位可以繼續合作」、「看到妳們同框滿滿的回憶湧上心頭呀」。

▲楊丞琳同框梁洛施。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

▲楊丞琳、梁洛施2007年合作電影《刺青》。（圖／翻攝自IG／楊丞琳）

【楊丞琳IG全文】

沒想到 上次見面
居然是Bella懷著五個月雙胞胎的時候
更沒想到 我們合作刺青時 她才18歲
而現在 我們都是三字頭的女人了
兩個住在不同城市的朋友 關心一直都在
即使很久沒見 但是一點也不陌生
歡迎妳回到電影圈
這麼棒的女演員 當然要繼續帶好戲給大家囉

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楊丞琳, 梁洛施, 刺青

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