李準基：你們怪美的！　暖獻《步步驚心》OST融化全場

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣演員李準基長相俊美，演技、唱歌、跳舞全部難不倒他，相隔1年半，他27日再度於訪台，穿著鮮紅色的華麗舞台裝登台，帶來勁歌熱舞《Bring Da Beat》、《Lost Frame》開場，台下響起熱情尖叫聲。

▲李準基讚粉絲「怪美的」。（圖／記者張一中攝）



李準基身穿鮮紅色毛絨外套、緊身長褲，帥氣地從舞台上出現，又唱又跳實力堪比男偶像，他親切以中文大喊：「好久不見台北，嗨大家，今天過得好嗎？我是你們的演員李準基。」來台開唱做足功課，他把蔡依林「怪美的」流行語放入問候語裡，嘴甜笑喊話歌迷：「真的很想念你們，今天你們怪美的。」

▲▼李準基又唱又跳。（圖／記者張一中攝）



當看見觀眾席冒出男歌迷，他驚喜表示「oh my god」，暖心收下男粉的信，上面卻寫著「哥哥我在這裡，我跟老公一起來看你了」，男粉陪老婆到場追星，他綻放甜蜜笑容：「妳有一個很好的老公，要繼續相愛。」李準基向來寵粉絲，他特地坐到舞台前方，喊著「我的寶貝們我愛你們」，甜言蜜語擄獲觀眾。

▲▼李準基收下男粉絲的信。（圖／記者張一中攝）

不只帶來動感舞台，李準基還抒情唱起《步步驚心：麗》的OST《為了你》，前奏一下，全場跟著大合唱，陷入戲劇的回憶裡，氣氛感動，為了給台粉難忘的演唱會，他驚心準備中文歌《毫不吝嗇的樹》、《Together》、《月亮代表我的心》、《知足》、《告白氣球》等，做足練習、咬字清晰，全場也響起大聲的合唱聲音，氣氛動容。