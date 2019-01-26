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Alan Walker昨悄悄和台灣男星吃火鍋！初嘗臭豆腐「以為焦糖布丁」

記者林映妤／台北報導

21歲挪威電音鬼才Alan Walker在KKBOX風雲榜與「鄉民老婆」Julia（吳卓源）、周興哲合作《Faded》、《Different World》以及《The Spectre》，10分鐘跨界電音盛宴，嗨炸小巨蛋萬人！其實25日周興哲悄悄帶Alan Walker去吃火鍋，過程中Alan因不熟悉使用筷子還狂掉三雙，連服務員都習慣到馬上遞上了！

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周興哲受訪時表示：「其實我跟Alan昨天彩排時還覺得陌生，晚上帶他去吃火鍋，教他煮肉、聊音樂、分享喜歡的電音，就變得比較熟了！」

▲▼第14屆kkbox風雲榜-Alan Walker。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Alan Walker、周興哲炸翻小巨蛋！（圖／記者黃克翔攝）

▲▼第14屆kkbox風雲榜-周興哲。（圖／記者黃克翔攝）

Alan Walker訪問時用中文親切打招呼：「你好、大家好，我是Alan Walker！」他表示第一次和周興哲合作，認為對方謙虛又有才華，另外和吳卓源合作的《Different World》則想強調生態危機和污染，「希望藉著藝術家身分告訴大家這個重要性。」

Alan Walker的歌曲在2018年KKBOX狂獲7項冠軍，他一聽笑說：「Wow，我是第一次聽到，7個冠軍欸，能擔任風雲大使很開心，今天台下觀眾也很熱情讓我覺得很感動。」他笑說昨天吃火鍋時第一次嘗試臭豆腐，「看起來像焦糖布丁，結果吃下去有點震驚，跟平常食物不一樣，覺得很新鮮。」

許多樂迷期待他2019年新計畫，「準備了很多歌曲，相信大家一定會很期待的！」

▲▼第14屆kkbox風雲榜-Alan Walker。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Alan Walker、吳卓源合作希望傳遞環保思想。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼第14屆kkbox風雲榜-Julia（吳卓源）。（圖／記者黃克翔攝）

為了這次KKBOX，Alan Walker不僅帶了完整的樂手團隊隨行演出、設備也通通從海外隨行來台，導致行李超重被罰了15萬台幣，視覺燈光特效全都100%原汁原味呈現海外巡演規格。昨晚他先出席前夜祭「Liquid Nights」，跟國內外知名DJ嗨翻全場，兩天都誠意十足！

1/26 KKBOX風雲榜頒獎典禮，ETtodayAPP全程直播，記得鎖定喔！

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14thKKBOX風雲榜, Alan Walker, 吳卓源, 周興哲

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