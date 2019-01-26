柴克艾弗隆虐殺又戀屍　預告神還原「美國連環殺人魔」

▲《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》將美國連環殺人魔泰德邦迪故事拍成電影。（圖／翻攝自網路）

記者林映妤／綜合報導

柴克艾弗隆（Zac Efron）、莉莉柯林斯（Lily Collins）主演新片《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》將活躍於1973年至1978年的美國連環殺手泰德邦迪（Ted Bundy）的真實事蹟搬上大銀幕，電影26日釋出預告，可見柴克艾弗隆擺脫以往青春、放浪形象，神還原變態殺手樣貌！

▲▼柴克艾弗隆飾演變態殺人魔。（圖／翻攝自《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》預告）

《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》預告中，雖然有柴克艾弗隆拿著鐵撬殺人的血腥畫面，但電影似乎更著重於泰德邦迪的審判過程與公眾形象。在愛人、家庭面前他好像與一般人無異，但私下犯罪時的可怕模樣卻又跟本人有著巨大反差，面對社會大眾他再翻轉另一形象，令不少人想一探究竟，這位連環殺手到底是個什麼樣的人。

▲▼《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》柴克艾弗隆、莉莉柯林斯。（圖／翻攝自《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》預告）

莉莉柯林斯在片中飾演泰德邦迪交往已久的女友Elizabeth Kloepfer，電影視角即是從她出發，一路到泰德入獄前堅定否認罪行的敘述。

歷史上泰德邦迪在1978年2月最後一次被捕之前，曾2度越獄成功。被捕後，他完全否認自己的罪行，直到10多年後，才承認自己犯下了超過30起謀殺，不過受害者數量早已無法預估。據傳他經常用棍棒襲擊受害人，再將其勒死，而他還有過強姦與戀屍行為。最終，泰德邦迪在1989年於佛羅里達州被執行電椅死刑。

《Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile》將在日舞影展首映。

▲泰德邦迪與其女友Elizabeth Kloepfer。（圖／翻攝自網路）