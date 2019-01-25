《阿爾罕》結局是鎮宇的解脫！一部為炫彬而寫的科幻劇

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文／yeonhee

알함브라 궁전의 추억 // 阿爾罕布拉宮的回憶 （全劇）

冷靜了好幾天，發覺其實憤怒只是一時的。

以下有雷！

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》像一壺茶，而茶只是各個種類的統稱，可以是綠茶、紅茶又或是茉莉花茶，每個人都有自己的喜好。沖泡方法也很多，可以專業地用適合的杯子加剛好的水溫沖泡茶葉、抑或像業餘的我們使用茶包...可是這部劇就像把紅茶直接放入冰水裡，味道可能依舊存在，卻失去了撲鼻的香味。

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》日前以結局，評價兩極。（圖／Netflix提供）

它擁有精美的包裝，在西班牙格拉納達取景，帶觀眾認識這座擁有伊斯蘭教與西方文化結合在一起的城市。阿爾罕布拉宮，是城市裡最著名的文化遺產與地標；《阿爾罕布拉宮的回憶》，是一首在夕陽之下誕生的不朽吉他名曲，雖然融入於劇集當中，卻發現它們用意僅限於襯托，沒有更多運用。

它擁有頂級的茶葉，集合了炫彬（玄彬）、朴信惠、朴勳和EXO燦烈，卻只有炫彬成為了不可或缺的主軸。我只記得熙珠（朴信惠 飾演）一直都在哭泣，撐起家的那份堅韌去哪了？朴勳一直都是NPC（非玩家角色），到底真正賜他於死地的是什麼？燦烈拖了那麼久才出現，可是真正作用竟然只出現於鎮宇（炫彬 飾演）的猜測。

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》炫彬、朴信惠主演。（圖／翻攝自阿爾罕布拉宮的回憶官網）

它擁有最適合的杯子，閔鎮雄飾演的徐秘書賺了我們那麼多的淚水；李承俊的朴理事（代表）從相信到不相信再到確信，在那位子所感到的孤獨感我們都有共鳴；金義聖的車教授只注重己身利益讓人討厭得牙癢癢...杯子，勉強還算合格。

而追根究底出現錯誤的是那壺燒不開的冰水。

為什麼在虛擬世界死亡的玩家會在現實世界裡死亡，是猝死還是心臟麻痺？

為什麼鎮宇在沒有使用隱形眼鏡登入的當兒會置身於遊戲當中，是編寫程序出的錯誤？還是我們所認識的科技已處於危及真實世界的情況？

為什麼只要成為Master，就會處於二次元空間，與現實平行，唯一方法是找到替代者才能被解救，那不吃不喝就能在二次元生存嗎？

說開了，我其實覺得這是一部為了炫彬而寫的劇，其他的都是襯托。

▲炫彬、閔鎮雄在劇中的兄弟情讓人動容。（圖／ 翻攝自Facebook／tvNDrama）

開放式的結局可能是作家埋下的伏筆，也可以是一種「信念」的解讀。就如劇集的最後，熙珠相信鎮宇沒有死，只不過在一個大家都看不到的世界裡等待著。從另個角度來看，這是鎮宇的解脫。

任性到錯誤是一瞬間的事。揮劍的那一刻，註定了自己往後的不歸路。愧疚感與自責、徐秘書的離世、前妻的胡鬧、第一任妻子的憤怒、世間以為自己是瘋子、朴理事的不再信任及最親教授的陷害誣告...這一年來經歷太多的他，或許消失才是最適當的救贖。

▲炫彬意外殺死好友，開啟故事主軸。（圖／翻攝自阿爾罕布拉宮的回憶官網）

我覺得炫彬和朴信惠的感情線很牽強，而且沒有火花，甚至還感到尷尬。記得朴信惠前一部劇《Doctors》是多麼的耀眼，在這裡變得多餘（又愛哭），浪費了她的才華。他倆的love line竟然還不如劉代表和徐秘書那麼精堅。

這部劇唯一最好的觀點是AR／VR／MR（Mixed Reality，結合前兩者的一種概念）的開發，是不是存在安全隱憂及思想扭曲？把虛擬搬到現實，可能造成事故發生（例：鎮宇因為對決而墜樓），或是鼓勵罪案的發生（例：以真實度為賣點的遊戲，融合刀劍與槍枝，「殺人」變成平常事），科技的快速發展是否推動了負面行為是值得深思的。

▲玄彬在阿爾罕布拉宮的地下密道破關。（圖／ 翻攝自Facebook／tvNDrama）

毀掉的不是結局，而是每星期死守放送、不離不棄期待內心舒緩，鎮宇不再被世界折磨的觀眾那一顆疲憊的心。這部劇不是我的茶，可是炫彬的角色是。因為這裡的他擁有目前最優質的演技，尤其是地下密道的那一幕。

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yeonhee

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