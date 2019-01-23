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《阿爾罕》結局了　炫彬談演技：不想讓關注我的人後悔

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

本來想說要寫《阿爾罕布拉宮的回憶》的劇評，結果炫彬竟然在最後一集消失了整集，讓我心情難以平復，又有點生氣結尾竟然可以那樣。我追了整部劇耶～目前還處於非常憤怒的狀態（不是啦，其實是很氣那麼好的卡司被劇本毀了），所以今天先說我們的炫彬吧。

▲玄彬（炫彬）。（圖／翻攝自VAST.ent臉書）

（圖／翻攝自VAST.ent臉書）

幾天前在網上看到炫彬幾個月前與Olleh TV的訪談，與平時我們所見的電影宣傳式訪問不同，這一個比較嚴肅及有深度，讓人可以把焦點放在演員的回答上，而不單純只有笑料。也就是這個訪談，讓我為炫彬書寫了新一頁的認識篇章。

第一次看到炫彬的時候，覺得他長了一張驕傲臉，不笑的時候甚至看起來很兇，可是只要嘴角微微上揚，酒窩出現後，畫風徹底翻轉，馬上變成一位世紀大暖男。他，對我來說，真不是第一眼馬上戀上的那種演員，而是猶如紅酒般，需要成年貯存，再等時機成熟把他拿出來，細細品嚐，才能嚐出他獨特味道的一個人。

▲玄彬（炫彬）。（圖／翻攝自VAST.ent官網）

（圖／翻攝自VAST.ent官網）

訪談裡的他，無論何時何地，都散發著咄嗟之間的溫文爾雅，舉手投足時的高貴氣息。有條不紊，不滿不快地說出自己的想法，話語之間透露著自身的穩重與擔當。聽他說話，猶如潺潺溪水緩緩地流向清澈的小溪裡，沒有多餘的雜物，只有一名對完美有執著的男人。

23歲時，享受了人生第一個巔峰；28歲時，第二巔峰之際選擇了入伍。回顧炫彬所演過的電視劇，發現令觀眾愛戴的不乏就是飾演傲嬌社長的角色。2005年的《我叫金三順》和2010年的《秘密花園》，說實話，其實角色大同小異，可是炫彬帶給角色的「蔓延感」，只屬於他，別無他人。

這裡所說的「蔓延感」，其實簡單地說就是一個人的風格與元素。只有看到那熟悉的酒窩，我們才會隔著螢幕相視而笑；只有聽到那把嗓音，我們才會回頭說：「咦，這不是炫彬嗎？」；只有看到炫彬的「玄真賢」和「金洙元」，我們才會幻想成為他的「金三順」和「吉羅琳」。那種屬於他的蔓延感，是嘴裡解釋不到，卻大家都懂的一種共同默認。

▲《祕密花園》炫彬。（圖／翻攝自祕密花園官網）

（圖／翻攝自祕密花園官網）

「저를 지켜보시는 분들에게 후회를 드리고 싶지 않아요.
我不想讓關注我的人們感到後悔。」

以好成績從軍隊歸來的他，在退伍後的訪談裡，談起了自己的人氣問題。他說比起人氣，他更擔心的是那些喜歡他演技抑或是相信他的人，會不會看了他回歸的作品而感到失望。其實不說，也可以發現他是個對自己要求很高的人，一直注重著觀眾對自己的評價，也時常以觀眾的角度為優先，謙虛的當兒，也是為什麼10年後他人氣依舊。

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬（炫彬）、朴信惠。（圖／翻攝自tvN）

（圖／翻攝自tvN）

電影和電視劇裡的他，有著截然不同的魅力。電影裡可以是北韓搜查員、多變的騙子、浪蕩的王子或是冷血的恐怖份子，時時刻刻都在挑戰自己的他，絕對不會因為要為角色犧牲而卻步，反之更由衷希望的是，觀眾在看他電影或電視劇的當兒，能忘記身邊繁瑣的事物，短暫脫離繁忙的都市腳步。

最近的他，好像在外表上有了少許的變化，稚嫩傲嬌的臉蛋褪去了，迎來的是絲毫都不違和的穩重與成熟。曾經苦惱過，是否該在電視劇裡演比較商業性的角色，然後自己想演的就以電影方式呈現，抑或是兩者相反，最後理性地歸結出，如果一味地把觀眾喜歡的自己呈現出來，以後就不會有人在身邊了。這裡，我看到了知性與內涵。

▲玄彬（炫彬）。（圖／翻攝自VAST.ent官網）

（圖／翻攝自VAST.ent官網）

有幾個演員是讓我有「不管三七二十一，只要有他，我一定看」的定律，而炫彬就是其中之一。這次就先分享我從訪談所認識的炫彬，下次有機會再跟大家分享他演過最讓我心空的一個角色，不過我相信大家都會覺得我的選擇很奇特吧（笑）。

最後附上一句他在該訪談裡說過，非常令我留下深刻印象的一句話：

（關於他對往後十年有什麼願望）

「이 열정이 계속 남아 있다면,
계속 이렇게 다른 소재들과 다른 캐릭터로,
그 폭이 어떻게 될지 모르겠지만,
계속 변해서 보여드리고 싶어요.
그게 어떻게 보면 배우로서,
스스로의 욕심일 수도 있고,
제가 해야 될 숙제이기도 한 것 같아요.

如果還一直有這樣（對演技）的熱情的話，
繼續像這樣用不同的題材和不同的角色，
那個（變化的）範圍會變成怎樣還不知道，
但是我想繼續呈現給大家有變化的樣子。
那個可以說是我作為演員，
自己的一種慾望，
也覺得是我應該解決的任務。」

PS：雖然心有點碎了，不過如果他真的和孫藝真秘戀的話，我是舉雙手贊成的，因為他們真的很配啊！

yeonhee
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關鍵字

玄彬, 炫彬, 阿爾罕布拉宮的回憶, 日韓風

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