玄彬遭全世界背棄　只有他在身旁！徐秘書兄弟情逼哭劇迷

文／yeonhee

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劉代表（玄彬 飾演）站在驗屍房的那一刻，一切都靜止了。

白色的布覆蓋著正勛（閔鎮雄 飾演）的臉龐，原本生龍活虎的他就這麼變成了一副冰冷的屍體。站在一旁，看著白布掀開的劉代表，眼眶紅了，淚水徐徐而下。自責與內疚感蜂擁而至，猶如他那慘白的嘴唇一樣，生命力彷彿被抽光了。

回憶裡的徐秘書，永遠聽命於鎮宇。半夜私自跑到格拉納達的鎮宇，一通電話要正勛第二天一早就到，沒有怨言地就那麼乖乖就範。全世界在車代表死後背棄了鎮宇，卻只有那麼一個人，一直默默地背後流淚。

第一次，在鎮宇墜樓之後；第二次，在被遊戲糾纏的鎮宇不堪壓力跌落床下時。兩次的他，看到代表沒事，醒了過來的那一刻，用雙手抹去了淚珠，鬆了一大口氣。回憶中的兩人已不是上司與下屬的關係，取而代之的是真摯的關心。

「我又沒死，他們說我就要死了嗎？」、「你是不是喜歡我啊？」聽見代表能若無其事地開著玩笑，正勛的擔憂，那顆住在內心的石頭就馬上被連根拔起。當代表提議要正勛遞辭呈、回國的時候，他卻堅決不走。

「我不要自己回去，因為您會好的，一定會好的，我真的一點都不擔心。」

正勛是第一個帶著純潔的信任，百分之百相信鎮宇的人。全世界拋棄鎮宇，覺得他瘋了的時候，就只有正勛維護著猶如哥哥的他。也因為他們兩人表面上是主僕關係，私底下是個可以互相扶持、開玩笑的兄弟情份，讓我覺得正勛的死是那麼令人徬徨、心痛。

我從劇集開始就很喜歡閔鎮雄飾演的徐正勛，覺得他把角色演得活潑又生動，把對劉代表的忠心與義氣不疾不徐，也毫不遮掩地演了出來，討喜也惹人喜歡。

反觀玄彬飾演的劉鎮宇，在驗屍房那一幕，用他的演技證明了，他不是只能演花美男角色的演員。我記得那個臉部特寫，從玄彬紅了眼眶到眼淚流下的一刻，很短暫的一幕，沒有對白，卻把失去的悲痛和自責演得絲絲入扣，帶動觀眾一起悲傷。

「拜託你務必寫好（辭呈）之後回去，這是我的心願。」

沒想到最終，鎮宇這卑微的心願竟然沒有實現。

（以上圖片皆翻攝自Facebook／tvNDrama）

▼劉振宇與徐秘書的兄弟情逼哭劇迷。（影片來源：Facebook tvNDrama）

yeonhee

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