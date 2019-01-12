ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

玄彬遭全世界背棄　只有他在身旁！徐秘書兄弟情逼哭劇迷

yeonhee 看電影 yeonhee

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

有雷喔，請慎入。

劉代表（玄彬 飾演）站在驗屍房的那一刻，一切都靜止了。

白色的布覆蓋著正勛（閔鎮雄 飾演）的臉龐，原本生龍活虎的他就這麼變成了一副冰冷的屍體。站在一旁，看著白布掀開的劉代表，眼眶紅了，淚水徐徐而下。自責與內疚感蜂擁而至，猶如他那慘白的嘴唇一樣，生命力彷彿被抽光了。

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬、閔鎮雄。（圖／ 翻攝自Facebook／tvNDrama）

回憶裡的徐秘書，永遠聽命於鎮宇。半夜私自跑到格拉納達的鎮宇，一通電話要正勛第二天一早就到，沒有怨言地就那麼乖乖就範。全世界在車代表死後背棄了鎮宇，卻只有那麼一個人，一直默默地背後流淚。

第一次，在鎮宇墜樓之後；第二次，在被遊戲糾纏的鎮宇不堪壓力跌落床下時。兩次的他，看到代表沒事，醒了過來的那一刻，用雙手抹去了淚珠，鬆了一大口氣。回憶中的兩人已不是上司與下屬的關係，取而代之的是真摯的關心。

「我又沒死，他們說我就要死了嗎？」「你是不是喜歡我啊？」聽見代表能若無其事地開著玩笑，正勛的擔憂，那顆住在內心的石頭就馬上被連根拔起。當代表提議要正勛遞辭呈、回國的時候，他卻堅決不走。

「我不要自己回去，因為您會好的，一定會好的，我真的一點都不擔心。」

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬、閔鎮雄。（圖／ 翻攝自Facebook／tvNDrama）

正勛是第一個帶著純潔的信任，百分之百相信鎮宇的人。全世界拋棄鎮宇，覺得他瘋了的時候，就只有正勛維護著猶如哥哥的他。也因為他們兩人表面上是主僕關係，私底下是個可以互相扶持、開玩笑的兄弟情份，讓我覺得正勛的死是那麼令人徬徨、心痛。

我從劇集開始就很喜歡閔鎮雄飾演的徐正勛，覺得他把角色演得活潑又生動，把對劉代表的忠心與義氣不疾不徐，也毫不遮掩地演了出來，討喜也惹人喜歡。

▲《阿爾罕布拉宮的回憶》玄彬、閔鎮雄。（圖／ 翻攝自Facebook／tvNDrama）

反觀玄彬飾演的劉鎮宇，在驗屍房那一幕，用他的演技證明了，他不是只能演花美男角色的演員。我記得那個臉部特寫，從玄彬紅了眼眶到眼淚流下的一刻，很短暫的一幕，沒有對白，卻把失去的悲痛和自責演得絲絲入扣，帶動觀眾一起悲傷。

「拜託你務必寫好（辭呈）之後回去，這是我的心願。」

沒想到最終，鎮宇這卑微的心願竟然沒有實現。

（以上圖片皆翻攝自Facebook／tvNDrama）

▼劉振宇與徐秘書的兄弟情逼哭劇迷。（影片來源：Facebook tvNDrama）

yeonhee
不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。請鎖定粉絲團【Yeonhee's Film Diary】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多yeonhee專欄文章

推薦閱讀

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

大女兒難產、小女兒急產…　許維恩二姊連2胎「沒了半條命」！

大S辦華岡同學會只因「嫁了好老公」　吳佩慈也來了！曝狂歡畫面

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

用垃圾袋、毛巾煮麵！　孫安佐曝「監獄最夯料理」4步驟：OO我婆啦

長髮「滴姐」正臉曝光掀暴動！　蔡阿嘎眼冒愛心：太正了

BLACKPINK Lisa染成漸層淺灰髮色！　仙女美貌震驚1.2萬網友

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

王陽明寵妻「開房享服務」！拚命做人雙關放閃：她很滿足❤

大女兒難產、小女兒急產…　許維恩二姊連2胎「沒了半條命」！

大S辦華岡同學會只因「嫁了好老公」　吳佩慈也來了！曝狂歡畫面

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿爾罕布拉宮的回憶, 炫彬, 玄彬, 閔鎮雄, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 以為新郎新娘是臨演！　依依曝被求婚「驚悚過程」：這樣對嗎
  2. 玄彬遭全世界背棄　只有他在身旁！徐秘書兄弟情逼哭劇迷
  3. 理科太太國中土味舊照曝光！　「15年前對比照」差很大…網驚呼：哇賽
  4. 坤達2張照片「98%兄弟臉」　粉絲滑IG錯亂傻眼：這根本小鬼吧！
  5. 17歲少女泡湯被揭「亂倫房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗
  6. 瘋電影／初戀手作中　課本以外的學習
  7. 兒子3天沒大號　徐小可「溫度計引便」結果「被阿Ben罵到臭頭」！
  8. 媽病逝..爸吃鎮定藥入睡！　吳尊淚曝「下輩子心願」逼哭72歲爸
  9. 超強省錢！收到帳單「電話費只有個位數」　青峰得意…網傻眼：怎麼可能
  10. 全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿！18年後終於懂了：這才是愛情

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366